https://sarabic.ae/20260309/عراقجي-لدى-الولايات-المتحدة-مخططات-ضد-مواقع-إيران-النووية-والنفطية-لاستيعاب-التضخم-لديها-1111270943.html

عراقجي: لدى الولايات المتحدة مخططات ضد مواقع إيران النووية والنفطية لاستيعاب التضخم لديها

عراقجي: لدى الولايات المتحدة مخططات ضد مواقع إيران النووية والنفطية لاستيعاب التضخم لديها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مخططات ضد مواقع إيران النووية والنفطية لاستيعاب التضخم الذي تشهده في سوق المواد... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T15:24+0000

2026-03-09T15:24+0000

2026-03-09T15:24+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ef3e5d6b8869736c58eed38325d7390c.jpg

وكتب عراقجي، اليوم الاثنين، على منصة "إكس": "بعد مرور 9 أيام على عملية الخطأ الملحمي [في سخرية من التسمية الأمريكية للعملية العسكرية ضد إيران "الغضب الملحمي"]، تضاعفت أسعار النفط بينما ترتفع جميع السلع بشكل حاد. نحن نعلم أن الولايات المتحدة لديها مخططات تجاه مواقعنا النفطية والنووية في محاولة لاحتواء صدمة تضخمية كبيرة. إيران مستعدة بالكامل".وأضاف عراقجي أن إيران لديها مفاجآت عديدة هي الأخرى.وقال عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "تطلب جمهورية إيران الإسلامية بحزم من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في إطار مسؤولياتهما تجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم الحرب الجارية من جهة، وضمان مساءلة الولايات المتحدة ورئيسها بشكل أكبر من جهة أخرى؛ فمن شأن ذلك أن يضع حداً لثقافة الإفلات من العقوبة ويمنع المزيد من التطبيع لانتهاكات القانون الدولي".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة

https://sarabic.ae/20260309/الرئيس-اللبناني-يدعو-إلى-هدنة-برية-وبحرية-وجوية-كاملة-ووقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1111269801.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية