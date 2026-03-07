https://sarabic.ae/20260307/عراقجي-المسؤولون-السعوديون-أكدوا-التزامهم-الكامل-بعدم-السماح-باستخدام-أراضيهم-ضد-إيران--1111202204.html
عراقجي: المسؤولون السعوديون أكدوا التزامهم الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيهم ضد إيران
عراقجي: المسؤولون السعوديون أكدوا التزامهم الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيهم ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن السعودية أكدت لبلاده التزامها الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T20:29+0000
2026-03-07T20:29+0000
2026-03-07T20:29+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg
وقال عراقجي في تصريحات صحفية: "أنا ونظيري السعودي على اتصال مستمر، وقد أكد لنا المسؤولون السعوديون التزامهم الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيهم أو مياههم الإقليمية أو مجالهم الجوي ضد إيران. اتصالاتنا مستمرة". وأضاف أن مسؤولية التصعيد تتحملها الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أن " العدوان الأميركي والإسرائيلي يعرض المنطقة بأكملها للخطر. إيران لا تعتبر جيرانها أعداء". وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط. وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260304/الولايات-المتحدة-تعلن-الإذن-لموظفيها-غير-الأساسيين-بمغادرة-السعودية-بسبب-مخاوف-أمنية-1111018892.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9116b5997a229b71c74d8d520d3be444.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ايران اليوم, السعودية
العالم, أخبار ايران اليوم, السعودية
عراقجي: المسؤولون السعوديون أكدوا التزامهم الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيهم ضد إيران
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن السعودية أكدت لبلاده التزامها الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي ضد إيران.
وقال عراقجي في تصريحات صحفية: "أنا ونظيري السعودي على اتصال مستمر، وقد أكد لنا المسؤولون السعوديون التزامهم الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيهم أو مياههم الإقليمية أو مجالهم الجوي ضد إيران. اتصالاتنا مستمرة".
وأضاف أن مسؤولية التصعيد تتحملها الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أن " العدوان الأميركي والإسرائيلي يعرض المنطقة بأكملها للخطر. إيران لا تعتبر جيرانها أعداء".
وأشار إلى أن وجود القواعد الأمريكية في المنطقة "لم تجلب سوى انعدام الأمن".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.