https://sarabic.ae/20260304/الولايات-المتحدة-تعلن-الإذن-لموظفيها-غير-الأساسيين-بمغادرة-السعودية-بسبب-مخاوف-أمنية-1111018892.html
الولايات المتحدة تعلن السماح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية بسبب "مخاوف أمنية"
الولايات المتحدة تعلن السماح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية بسبب "مخاوف أمنية"
سبوتنيك عربي
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، "سمحت لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T05:34+0000
2026-03-04T05:34+0000
2026-03-04T05:35+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
وأوضحت السفارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن "وزارة الخارجية أذنت في 3 مارس (آذار) 2026، للموظفين غير المرتبطين بمهام طارئة بمغادرتهم مع أفراد عائلاتهم، وذلك بسبب المخاطر المتعلقة بالسلامة".وأشارت إلى صدور بيان مماثل عن سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردّت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية بسيطة.وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض، لهجوم بمسيّرتين، بحسب التقديرات الأولية".بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260304/الدفاع-السعودية-تعلن-اعتراض-وتدمير-9-مسيرات-فور-دخولها-أجواء-المملكة-1111017317.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعلن السماح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية بسبب "مخاوف أمنية"
05:34 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 05:35 GMT 04.03.2026)
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، "سمحت لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة المملكة، على خلفية مخاوف أمنية"، وفق تعبيرها.
وأوضحت السفارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن "وزارة الخارجية أذنت في 3 مارس (آذار) 2026، للموظفين غير المرتبطين بمهام طارئة بمغادرتهم مع أفراد عائلاتهم، وذلك بسبب المخاطر المتعلقة بالسلامة".
وأشارت إلى صدور بيان مماثل عن سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.
وفي وقت لاحق، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في قبرص، أن "الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم حصلوا كذلك على إذن بمغادرة البلاد نتيجة مخاوف أمنية".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردّت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الخامس، تصعيدًا وتبادلًا مكثفًا للهجمات، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "استمرارها ما بين 4 إلى 5 أسابيع، مع توسع كبير في العمليات"، وفق تعبيره.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين
، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية بسيطة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض، لهجوم بمسيّرتين، بحسب التقديرات الأولية".