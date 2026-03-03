https://sarabic.ae/20260303/الدفاع-السعودية-تعرض-السفارة-الأمريكية-في-الرياض-لهجوم-بمسيرتين-فيديو-1110967748.html
الدفاع السعودية: تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيرتين.. فيديو
الدفاع السعودية: تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيرتين.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T01:18+0000
2026-03-03T01:18+0000
2026-03-03T01:18+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/06/1085790237_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_75aa461665447422909c7ea4bfc15356.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية".وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من السفارة الأمريكية في الرياض عقب الهجوم.وأصدرت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية تنبيهاً أمنياً دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الاحتماء في أماكنهم فوراً في كل من جدة والرياض والظهران، مع تقييد السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.وأكدت البعثة أنها تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية، داعيةً رعاياها إلى مراجعة أحدث التنبيهات الأمنية وخطط السفر، ووضع خطة شخصية للسلامة تحسباً لأي طارئ قد يحدث بشكل مفاجئ.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/06/1085790237_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_c5d0d6486ce66bb03a228ca6924b4d03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
الدفاع السعودية: تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيرتين.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية بسيطة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية".
وأضافت: "نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".
وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من السفارة الأمريكية في الرياض عقب الهجوم.
وأصدرت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية تنبيهاً أمنياً دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الاحتماء في أماكنهم فوراً في كل من جدة والرياض والظهران، مع تقييد السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.
وأكدت البعثة أنها تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية، داعيةً رعاياها إلى مراجعة أحدث التنبيهات الأمنية وخطط السفر، ووضع خطة شخصية للسلامة تحسباً لأي طارئ قد يحدث بشكل مفاجئ.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.