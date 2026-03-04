https://sarabic.ae/20260304/الدفاع-السعودية-تعلن-اعتراض-وتدمير-9-مسيرات-فور-دخولها-أجواء-المملكة-1111017317.html
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها أجواء المملكة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع السعودية في بيان لها: "اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة".كانت وزارة الدفاع السعودية، أعبنت أمس الثلاثاء، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية بسيطة.وأضافت وزارة الدفاع السعودية أنها اعتراض وتدمير 8 مسيرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
الأخبار
