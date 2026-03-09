https://sarabic.ae/20260309/السعودية-تتصدى-لهجوم-بـ-3-طائرات-مسيرة-1111277953.html

السعودية تتصدى لهجوم بـ 3 طائرات مسيرة

السعودية تتصدى لهجوم بـ 3 طائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوية للمملكة تصدت لـ 3 طائرات مسيرة خلال انطلاقها نحو حقل شيبة، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها في الربع الخالي. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T19:41+0000

2026-03-09T19:41+0000

2026-03-09T19:41+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار السعودية اليوم

السعودية

إيران

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102678/24/1026782462_0:322:4883:3069_1920x0_80_0_0_6bd4cd5c4922fccdfb3aa373ae3b8082.jpg

جاء ذلك في بيان للوزارة، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، حول آخر تطورات عمليات التصدي للأهداف الجوية التي تستهدف المملكة.وخلال الساعات الماضية أشارت الوزارة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين إحداهما في الربع الخالي أيضا، والأخرى في منطقة الجوف، وكلاهما كان متجها إلى حقل شيبة النفطي.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، تؤكد الدول الخليجية ومن بينها السعودية رفضها للهجمات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد عليها.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن إيران "استمرت في اعتدائها على الدول العربية، مستندة إلى حجج واهية"، مشيرةً إلى أن المملكة "أكدت عدم صحة مزاعم انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة بالحرب (الأمريكية - الإسرائيلية على إيران)".

https://sarabic.ae/20260309/الخارجية-السعودية-إيران-استمرت-في-اعتدائها-على-الدول-العربية-مستندة-إلى-حجج-واهية-1111254623.html

https://sarabic.ae/20260307/عراقجي-المسؤولون-السعوديون-أكدوا-التزامهم-الكامل-بعدم-السماح-باستخدام-أراضيهم-ضد-إيران--1111202204.html

السعودية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران, إسرائيل