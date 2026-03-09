https://sarabic.ae/20260309/السعودية-تتصدى-لهجوم-بـ-3-طائرات-مسيرة-1111277953.html
السعودية تتصدى لهجوم بـ 3 طائرات مسيرة
السعودية تتصدى لهجوم بـ 3 طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوية للمملكة تصدت لـ 3 طائرات مسيرة خلال انطلاقها نحو حقل شيبة، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها في الربع الخالي. 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T19:41+0000
2026-03-09T19:41+0000
2026-03-09T19:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102678/24/1026782462_0:322:4883:3069_1920x0_80_0_0_6bd4cd5c4922fccdfb3aa373ae3b8082.jpg
جاء ذلك في بيان للوزارة، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، حول آخر تطورات عمليات التصدي للأهداف الجوية التي تستهدف المملكة.وخلال الساعات الماضية أشارت الوزارة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين إحداهما في الربع الخالي أيضا، والأخرى في منطقة الجوف، وكلاهما كان متجها إلى حقل شيبة النفطي.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، تؤكد الدول الخليجية ومن بينها السعودية رفضها للهجمات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد عليها.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن إيران "استمرت في اعتدائها على الدول العربية، مستندة إلى حجج واهية"، مشيرةً إلى أن المملكة "أكدت عدم صحة مزاعم انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة بالحرب (الأمريكية - الإسرائيلية على إيران)".
https://sarabic.ae/20260309/الخارجية-السعودية-إيران-استمرت-في-اعتدائها-على-الدول-العربية-مستندة-إلى-حجج-واهية-1111254623.html
https://sarabic.ae/20260307/عراقجي-المسؤولون-السعوديون-أكدوا-التزامهم-الكامل-بعدم-السماح-باستخدام-أراضيهم-ضد-إيران--1111202204.html
السعودية
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102678/24/1026782462_658:0:4883:3169_1920x0_80_0_0_bd20c4b0416d25891b43e5c8fde02a85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران, إسرائيل
السعودية تتصدى لهجوم بـ 3 طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوية للمملكة تصدت لـ 3 طائرات مسيرة خلال انطلاقها نحو حقل شيبة، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها في الربع الخالي.
جاء ذلك في بيان للوزارة، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، حول آخر تطورات عمليات التصدي للأهداف الجوية التي تستهدف المملكة
.
وخلال الساعات الماضية أشارت الوزارة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين إحداهما في الربع الخالي أيضا، والأخرى في منطقة الجوف، وكلاهما كان متجها إلى حقل شيبة النفطي.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، تؤكد الدول الخليجية ومن بينها السعودية رفضها للهجمات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد عليها.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن إيران
"استمرت في اعتدائها على الدول العربية، مستندة إلى حجج واهية"، مشيرةً إلى أن المملكة "أكدت عدم صحة مزاعم انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة بالحرب (الأمريكية - الإسرائيلية على إيران)".