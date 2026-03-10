عربي
بوتين يشيد بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ظل التحديات العالمية المتصاعدة
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يكتسب أهمية خاصة، في ظل تصاعد التحديات العالمية وإدارة العمليات العسكرية. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T07:04+0000
2026-03-10T07:04+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111049990_0:29:3063:1752_1920x0_80_0_0_c4016c622d758c38654864cc8790490a.jpg
وقال بوتين، في برقية تهنئة بالذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "لقد لعبت اللجنة دورًا محوريًا في تطوير النظام الوطني لمكافحة الإرهاب".وجاء في البرقية: "أهنئكم بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على مر السنين، اضطلعت اللجنة بدور أساسي في إنشاء وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب الوطنية في بلادنا".وأضاف: "قد أثبت أعضاء اللجنة وموظفو أقسامها الهيكلية مرارًا جاهزيتهم لمواجهة المهام المعقدة والصعبة".وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكّلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".بوتين: ممثلو جميع شعوب روسيا يدافعون ببسالة عن مصالح البلاد خلال العملية العسكرية الخاصةالأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ
بوتين يشيد بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ظل التحديات العالمية المتصاعدة

07:04 GMT 10.03.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يكتسب أهمية خاصة، في ظل تصاعد التحديات العالمية وإدارة العمليات العسكرية.
وقال بوتين، في برقية تهنئة بالذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "لقد لعبت اللجنة دورًا محوريًا في تطوير النظام الوطني لمكافحة الإرهاب".
وجاء في البرقية: "أهنئكم بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على مر السنين، اضطلعت اللجنة بدور أساسي في إنشاء وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب الوطنية في بلادنا".
وأضاف: "قد أثبت أعضاء اللجنة وموظفو أقسامها الهيكلية مرارًا جاهزيتهم لمواجهة المهام المعقدة والصعبة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
بوتين يهنئ مجتبى خامنئي على انتخابه مرشدا أعلى لإيران
أمس, 10:05 GMT
وأشار بوتين إلى أنه بفضل كفاءة موظفي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تحسّن التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون، فضلًا عن التنسيق بين السلطات الاتحادية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الجرائم الإرهابية.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكّلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".
بوتين: ممثلو جميع شعوب روسيا يدافعون ببسالة عن مصالح البلاد خلال العملية العسكرية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ
