بوتين يشيد بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ظل التحديات العالمية المتصاعدة
بوتين يشيد بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ظل التحديات العالمية المتصاعدة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يكتسب أهمية خاصة، في ظل تصاعد التحديات العالمية وإدارة العمليات العسكرية. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111049990_0:29:3063:1752_1920x0_80_0_0_c4016c622d758c38654864cc8790490a.jpg
وقال بوتين، في برقية تهنئة بالذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "لقد لعبت اللجنة دورًا محوريًا في تطوير النظام الوطني لمكافحة الإرهاب".وجاء في البرقية: "أهنئكم بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على مر السنين، اضطلعت اللجنة بدور أساسي في إنشاء وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب الوطنية في بلادنا".وأضاف: "قد أثبت أعضاء اللجنة وموظفو أقسامها الهيكلية مرارًا جاهزيتهم لمواجهة المهام المعقدة والصعبة".وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكّلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".بوتين: ممثلو جميع شعوب روسيا يدافعون ببسالة عن مصالح البلاد خلال العملية العسكرية الخاصةالأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يشيد بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ظل التحديات العالمية المتصاعدة
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يكتسب أهمية خاصة، في ظل تصاعد التحديات العالمية وإدارة العمليات العسكرية.
وقال بوتين، في برقية تهنئة بالذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "لقد لعبت اللجنة دورًا محوريًا في تطوير النظام الوطني لمكافحة الإرهاب".
وجاء في البرقية: "أهنئكم بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على مر السنين، اضطلعت اللجنة بدور أساسي في إنشاء وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب الوطنية في بلادنا".
وأضاف: "قد أثبت أعضاء اللجنة وموظفو أقسامها الهيكلية مرارًا جاهزيتهم لمواجهة المهام المعقدة والصعبة".
وأشار بوتين إلى أنه بفضل كفاءة موظفي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تحسّن التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون، فضلًا عن التنسيق بين السلطات الاتحادية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الجرائم الإرهابية.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكّلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".