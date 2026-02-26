الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأنه "تم إحباط هجوم إرهابي استهدف مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع في سان بطرسبورغ، وتم احتجاز مواطنين... 26.02.2026
2026-02-26T09:10+0000
2026-02-26T09:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b26d5eb512248185fe74fa39fe0a97d2.jpg
وقال الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سان بطرسبورغ أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين كانا يخططان، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع".وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير (شباط) 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" ​​السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".الأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
https://sarabic.ae/20260225/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-على-قاعدة-جوية-عسكرية-في-إقليم-كراسنودار-1110726466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_23897a0ea461ef90ccd86e8717da7eb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ

09:10 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأنه "تم إحباط هجوم إرهابي استهدف مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع في سان بطرسبورغ، وتم احتجاز مواطنين روسيين يعملان لصالح أجهزة المخابرات الأوكرانية".
وقال الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سان بطرسبورغ أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين كانا يخططان، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي أوكراني على قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار
أمس, 08:23 GMT

وكانت قد أعلنت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق، أن "نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار".

وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير (شباط) 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" ​​السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".

وتابعت: "حاليًا، يعمل المحققون وعلماء الجريمة في لجنة التحقيق في العاصمة في مكان الحادث، وتجري دراسة لقطات كاميرات المراقبة، ويتم استجواب شهود عيان على الحادث".

وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".
الأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
