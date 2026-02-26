https://sarabic.ae/20260226/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-استهدف-ضابطا-رفيع--المستوى-في-سان-بطرسبورغ--1110767274.html
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا رفيع المستوى في سان بطرسبورغ
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأنه "تم إحباط هجوم إرهابي استهدف مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع في سان بطرسبورغ، وتم احتجاز مواطنين... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سان بطرسبورغ أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين كانا يخططان، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع".وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير (شباط) 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".الأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأنه "تم إحباط هجوم إرهابي استهدف مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع في سان بطرسبورغ، وتم احتجاز مواطنين روسيين يعملان لصالح أجهزة المخابرات الأوكرانية".
وقال الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سان بطرسبورغ أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين كانا يخططان، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع".
وكانت قد أعلنت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق، أن "نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار".
وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير (شباط) 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".
وتابعت: "حاليًا، يعمل المحققون وعلماء الجريمة في لجنة التحقيق في العاصمة في مكان الحادث، وتجري دراسة لقطات كاميرات المراقبة، ويتم استجواب شهود عيان على الحادث".
وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".