الأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين نشاطاً غير قانوني لأحد أعضاء منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا، وهو مواطن روسي من مواليد مقاطعة فينيتسا الأوكرانية".وأضاف البيان: "وكان هذا الشخص يُعدّ لهجوم تخريبي وإرهابي على منشأة بنية تحتية حيوية في المنطقة، بناءً على أوامر من أجهزة استخبارات نظام كييف.ولهذا الغرض، اختار المجرم محطة تحكم خط أنابيب النفط الرئيسي لشركة "ترانسنفط" كهدف للهجوم". وفي 16 ديسبمر/ كانون الأول، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط عملية تخريب على الجزء الأرضي من خط أنابيب النفط "ترانس نفط - دروجبا" في مقاطعة ليبيتسك الروسية، وتم على إثرها احتجاز 4 مراهقين.ونوّه البيان حينها، إلى أن الموقوفين سعوا لجني الأموال، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصلوا مع ضابط مخابرات أوكراني، عبر تطبيق "تلغرام "، وبأوامر منه مقابل تعويض مالي، أضرموا النار في منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، وحصلوا على إحداثيات مخبأ للعبوات الناسفة" لتفجير خط أنابيب "دروجبا" النفطي.جهاز الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودارالأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بأن عناصر أمن الدولة في مقاطعة تيومين أحبطوا عملية تفجير في محطة تحكم لخط أنابيب النفط الرئيسي لشركة "ترانسنفط".
وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين نشاطاً غير قانوني لأحد أعضاء منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا، وهو مواطن روسي من مواليد مقاطعة فينيتسا الأوكرانية".
وأضاف البيان: "وكان هذا الشخص يُعدّ لهجوم تخريبي وإرهابي على منشأة بنية تحتية حيوية في المنطقة، بناءً على أوامر من أجهزة استخبارات نظام كييف.ولهذا الغرض، اختار المجرم محطة تحكم خط أنابيب النفط الرئيسي لشركة "ترانسنفط" كهدف للهجوم".
وفي 16 ديسبمر/ كانون الأول، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط عملية تخريب على الجزء الأرضي من خط أنابيب النفط "ترانس نفط - دروجبا" في مقاطعة ليبيتسك الروسية، وتم على إثرها احتجاز 4 مراهقين.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نشاطًا غير قانوني لأربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع لتخريب الجزء العلوي من خط أنابيب "ترانس نفط- دروجبا" النفطي الرئيسي في منطقة ليبيديانسكي بمقاطعة ليبيتسك.
ونوّه البيان حينها، إلى أن الموقوفين سعوا لجني الأموال، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصلوا مع ضابط مخابرات أوكراني، عبر تطبيق "تلغرام "، وبأوامر منه مقابل تعويض مالي، أضرموا النار في منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، وحصلوا على إحداثيات مخبأ للعبوات الناسفة" لتفجير خط أنابيب "دروجبا" النفطي.