جهاز الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودار
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودار، خطّط له مواطن أوكراني بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تبين أن المواطن الأوكراني، المقيم في إقليم كراسنودار، "جنّد من قبل ضابط في جهاز الأمن الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي (المحظورة في روسيا) وأعطاه تعليمات بارتكاب عمل إرهابي بتفجير خطوط السكك الحديدية". وأضاف البيان:

تم إحباط الهجوم (الذي حاول تنفيذه المشتبه به) باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع وذلك لتعطيل نقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى منطقة العلمليات العسكرية.

ونوه البيان إلى أنه تم كشف أنشطة المشتبه به غير القانونية وإيقافها من قبل ضباط من مديرية جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار، وضُبطت أجهزة اتصالات، بما في ذلك مراسلاته مع مشغّله. كما عثر على عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت معدة للاستخدام في تفجير خط سكة حديد، في مخبأ سري.
وفتحت إدارة التحقيقات في مديرية جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار تحقيقا جنائيا ضد هذا الشخص، بموجب الجزء الأول من المادة 30، والجزء الأول من المادة 205 (التحضير لارتكاب عمل إرهابي)، والفقرة الفرعية "ج" من الجزء الثالث من المادة 222.1 (الحيازة غير القانونية للعبوة المتفجرة عن طريق الإنترنت) من القانون الجنائي الروسي.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي في خاركوف- الأمن الروسي
