جهاز الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودار
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation/
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي على خطوط السكك الحديدية في كراسنودار، خطّط له مواطن أوكراني بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تبين أن المواطن الأوكراني، المقيم في إقليم كراسنودار، "جنّد من قبل ضابط في جهاز الأمن الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي (المحظورة في روسيا) وأعطاه تعليمات بارتكاب عمل إرهابي بتفجير خطوط السكك الحديدية". وأضاف البيان:
تم إحباط الهجوم (الذي حاول تنفيذه المشتبه به) باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع وذلك لتعطيل نقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى منطقة العلمليات العسكرية.
إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف تدمير خطوط السكك الحديدية في إقليم كراسنودار الروسي، بحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 21, 2025
ووفقاً لبيان صادر عن الجهاز، خططت لهذه العملية أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بهدف تعطيل نقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة pic.twitter.com/cg976dI3ZF
ونوه البيان إلى أنه تم كشف أنشطة المشتبه به غير القانونية وإيقافها من قبل ضباط من مديرية جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار، وضُبطت أجهزة اتصالات، بما في ذلك مراسلاته مع مشغّله. كما عثر على عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت معدة للاستخدام في تفجير خط سكة حديد، في مخبأ سري.
وفتحت إدارة التحقيقات في مديرية جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار تحقيقا جنائيا ضد هذا الشخص، بموجب الجزء الأول من المادة 30، والجزء الأول من المادة 205 (التحضير لارتكاب عمل إرهابي)، والفقرة الفرعية "ج" من الجزء الثالث من المادة 222.1 (الحيازة غير القانونية للعبوة المتفجرة عن طريق الإنترنت) من القانون الجنائي الروسي.