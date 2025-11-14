https://sarabic.ae/20251114/الأمن-الفدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اغتيال-استهدفت-أحد-كبار-مسؤولي-الدولة-1107096096.html
الأمن الفدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا
04:52 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 14.11.2025)
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية داخل مقبرة ترويكوروفسكويه في موسكو.
وجاء في بيان الجهاز: "أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي في روسيا عملاً إرهابياً كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد كبار المسؤولين الروس أثناء زيارته لموقع دفن أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكويه".