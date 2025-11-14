عربي
الأمن الفدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/الأمن-الفدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اغتيال-استهدفت-أحد-كبار-مسؤولي-الدولة-1107096096.html
الأمن الفدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
الأمن الفدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T04:52+0000
2025-11-14T05:01+0000
روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104379/47/1043794763_0:195:2947:1852_1920x0_80_0_0_78dffa0713ef630ef34771acc067cf99.jpg
وجاء في بيان الجهاز: "أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي في روسيا عملاً إرهابياً كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد كبار المسؤولين الروس أثناء زيارته لموقع دفن أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكويه".
https://sarabic.ae
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104379/47/1043794763_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_ac40bb95a157ce2c85b0c2cc3cb56e80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا

الأمن الفدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع

04:52 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 14.11.2025)
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورمبنى جهاز الأمن الفدرالي الروسي في ميدان لوبيانكا في موسكو حيث وقع إطلاق النار
مبنى جهاز الأمن الفدرالي الروسي في ميدان لوبيانكا في موسكو حيث وقع إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Евгений Биятов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية داخل مقبرة ترويكوروفسكويه في موسكو.
وجاء في بيان الجهاز: "أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي في روسيا عملاً إرهابياً كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد كبار المسؤولين الروس أثناء زيارته لموقع دفن أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكويه".
04:56 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала