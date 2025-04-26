الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا متورطا في اغتيال مسؤول عسكري بضواحي موسكو
16:52 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 17:01 GMT 26.04.2025)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
© Sputnik . Russian Federal Security Service/
تابعنا عبر
أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن قوات الأمن اعتقلت عميل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، إغنات كوزين، الذي زرع قنبلة في سيارة، وأسفر انفجارها عن مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية ياروسلاف موسكالك.
وأفاد البيان: "نتيجةً لإجراءات عاجلة، اعتُقل عميل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، إغنات كوزين، المولود عام 1983، والحاصل على تصريح إقامة في أوكرانيا، والذي زرع قنبلة في سيارة فولكس فاغن غولف في (مدينة) بالاشيخا، بضواحي موسكو، وأسفر الانفجار عن مقتل نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق موسكالك ياروسلاف، المولود عام 1966".
ووفقا لما أوضحت الإدارة، فقد اشترى كوزين سيارة وزرع فيها عبوة ناسفة محلية الصنع، حصل على مكوناتها من مخبأ مجهز من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية في مقاطعة موسكو.
وأُحيل المعتقل إلى لجنة التحقيق لإجراء تحقيقات في إطار قضية جنائية بموجب مواد تتعلق بالعمل الإرهابي والتخزين غير القانوني لمواد متفجرة أو عبوات ناسفة.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم أمس الجمعة، بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكالك، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة بالاشيخا في ضواحي موسكو.
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.