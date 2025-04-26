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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا متورطا في اغتيال مسؤول عسكري بضواحي موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا متورطا في اغتيال مسؤول عسكري بضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن قوات الأمن اعتقلت عميل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، إغنات كوزين، الذي زرع قنبلة في سيارة، وأسفر... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T16:52+0000
2025-04-26T17:01+0000
روسيا
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وأفاد البيان: "نتيجةً لإجراءات عاجلة، اعتُقل عميل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، إغنات كوزين، المولود عام 1983، والحاصل على تصريح إقامة في أوكرانيا، والذي زرع قنبلة في سيارة فولكس فاغن غولف في (مدينة) بالاشيخا، بضواحي موسكو، وأسفر الانفجار عن مقتل نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق موسكالك ياروسلاف، المولود عام 1966".وأُحيل المعتقل إلى لجنة التحقيق لإجراء تحقيقات في إطار قضية جنائية بموجب مواد تتعلق بالعمل الإرهابي والتخزين غير القانوني لمواد متفجرة أو عبوات ناسفة.وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.
https://sarabic.ae/20250426/باحث-في-العلاقات-الدولية-روسيا-تحبط-الرهان-الأوكراني-والغربي-على-ورقة-كورسك-1099917272.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا متورطا في اغتيال مسؤول عسكري بضواحي موسكو

16:52 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 17:01 GMT 26.04.2025)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
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أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن قوات الأمن اعتقلت عميل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، إغنات كوزين، الذي زرع قنبلة في سيارة، وأسفر انفجارها عن مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية ياروسلاف موسكالك.
وأفاد البيان: "نتيجةً لإجراءات عاجلة، اعتُقل عميل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، إغنات كوزين، المولود عام 1983، والحاصل على تصريح إقامة في أوكرانيا، والذي زرع قنبلة في سيارة فولكس فاغن غولف في (مدينة) بالاشيخا، بضواحي موسكو، وأسفر الانفجار عن مقتل نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق موسكالك ياروسلاف، المولود عام 1966".

ووفقا لما أوضحت الإدارة، فقد اشترى كوزين سيارة وزرع فيها عبوة ناسفة محلية الصنع، حصل على مكوناتها من مخبأ مجهز من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية في مقاطعة موسكو.

العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
باحث في العلاقات الدولية: روسيا تحبط الرهان الأوكراني والغربي على "ورقة كورسك"
15:34 GMT
وأُحيل المعتقل إلى لجنة التحقيق لإجراء تحقيقات في إطار قضية جنائية بموجب مواد تتعلق بالعمل الإرهابي والتخزين غير القانوني لمواد متفجرة أو عبوات ناسفة.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم أمس الجمعة، بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكالك، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة بالاشيخا في ضواحي موسكو.
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.
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