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باحث في العلاقات الدولية: روسيا تحبط الرهان الأوكراني والغربي على "ورقة كورسك"
باحث في العلاقات الدولية: روسيا تحبط الرهان الأوكراني والغربي على "ورقة كورسك"
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب الإعلان عن التحرير الكامل لمقاطعة كورسك، مشيرًا إلى أنّ "كورسك... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T15:34+0000
2025-04-26T15:34+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح معلوف أنّ "التوغّل الأوكراني في مقاطعة كورسك كان يهدف إلى إيجاد ورقة ضغط على روسيا في مفاوضات ما بعد الحرب، ومحاولة فرض واقع عسكري عبر الوصول إلى محطة كورسك النووية، وذلك ردًا على سيطرة روسيا على محطة زابوروجيه".وختم معلوف بأنّ "المفاوضات المُرتقبة ستفضي إلى رسم ملامح واقع جديد، قد يكون لصالح الطرف المنتصر في الصراع، أي لصالح روسيا، رغم أنّ معالم هذه المفاوضات لا تزال غير واضحة حتى الآن".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".وقال غيراسيموف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عقدهما اجتماعا عبر تقنية الفيديو: "نتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات عسكرية من مجموعة "كورسك" الروسية، في وقت واحد في جميع الاتجاهات، وكذلك اختراق الخطوط الخلفية للعدو من قبل قوات الإنزال تحت الأرض في إطار تشكيل تطوعي، وقدامى المحاربين من أفراد لواء الهجوم المجوقل الـ11، وفوج المدفعية الـ30، ووحدة القوات الخاصة "أخمات"، من خلال خط أنابيب نظام نقل الغاز، انهار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار غيراسيموف، في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
https://sarabic.ae/20250426/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-تحرير-كورسك-نصر-مفصلي-واستراتيجي-لروسيا-1099916775.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

باحث في العلاقات الدولية: روسيا تحبط الرهان الأوكراني والغربي على "ورقة كورسك"

15:34 GMT 26.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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علّق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب الإعلان عن التحرير الكامل لمقاطعة كورسك، مشيرًا إلى أنّ "كورسك تدخل التاريخ للمرة الثانية، بعد انتصارها على القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح معلوف أنّ "التوغّل الأوكراني في مقاطعة كورسك كان يهدف إلى إيجاد ورقة ضغط على روسيا في مفاوضات ما بعد الحرب، ومحاولة فرض واقع عسكري عبر الوصول إلى محطة كورسك النووية، وذلك ردًا على سيطرة روسيا على محطة زابوروجيه".
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أنّ "القوات الروسية نجحت في استعادة السيطرة على هذه الورقة، وقدّمتها هدية إلى الرئيس بوتين، في وقت تجري فيه المفاوضات حول وقف إطلاق النار والشروط المتبادلة. وقد فشل الرهان الأوكراني على هذه الورقة التي كانت مُكلفة جدًا لكييف بسبب الخسائر الفادحة التي تكبّدتها في المقاطعة، كما فشل المخطط الغربي في إجبار روسيا على تقديم التنازلات مقابل الانسحاب من كورسك".
وختم معلوف بأنّ "المفاوضات المُرتقبة ستفضي إلى رسم ملامح واقع جديد، قد يكون لصالح الطرف المنتصر في الصراع، أي لصالح روسيا، رغم أنّ معالم هذه المفاوضات لا تزال غير واضحة حتى الآن".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
أستاذ في العلاقات الدولية: تحرير كورسك نصر مفصلي واستراتيجي لروسيا
14:53 GMT
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية انهارت نتيجة عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.
وقال غيراسيموف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عقدهما اجتماعا عبر تقنية الفيديو: "نتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات عسكرية من مجموعة "كورسك" الروسية، في وقت واحد في جميع الاتجاهات، وكذلك اختراق الخطوط الخلفية للعدو من قبل قوات الإنزال تحت الأرض في إطار تشكيل تطوعي، وقدامى المحاربين من أفراد لواء الهجوم المجوقل الـ11، وفوج المدفعية الـ30، ووحدة القوات الخاصة "أخمات"، من خلال خط أنابيب نظام نقل الغاز، انهار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار غيراسيموف، في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
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