https://sarabic.ae/20250426/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-تحرير-كورسك-نصر-مفصلي-واستراتيجي-لروسيا-1099916775.html
أستاذ في العلاقات الدولية: تحرير كورسك نصر مفصلي واستراتيجي لروسيا
أستاذ في العلاقات الدولية: تحرير كورسك نصر مفصلي واستراتيجي لروسيا
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حسن جوني، على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اكتمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية، بأنه انتصار مفصلي... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T14:53+0000
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وأوضح جوني أن ما حدث اليوم في كورسك هو أمر في غاية الأهمية ويشكل نقطة تحول رئيسية في الحرب الدائرة. وأضاف جوني: "اعتبرت القوات الأوكرانية في وقت سابق أن ما قامت به في كورسك كان بمثابة خلق جيب داخل الأراضي الروسية، معتبرين أن ذلك قد يغير ميزان القوى لصالحهم. لكن القوات الروسية تمكنت من الدخول بشكل كبير وعميق إلى مناطق كانت تعتبرها أوكرانيا جزءا من أراضيها، خصوصا تلك المناطق التي تتحدث الروسية والتي أجرت استفتاء سابقا للانضمام إلى روسيا".وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن هذه الحرب، كما وصفها الرئيس بوتين، كانت "مغامرة خطيرة" بالنسبة لأوكرانيا، حيث تكبدت الخسائر البشرية الكبيرة، مع مقتل أكثر من 70 ألف جندي، ناهيك عن الدمار والجرحى والخسائر في المعدات العسكرية.وختم حسن جوني قائلا: "اليوم، بعد تحرير كورسك، أصبح من الواضح تماما أن الخسارة الكبرى هي لأوكرانيا. وربما نكون أمام نهاية الحرب بهزيمة أوكرانيا، رغم الدعم الكامل الذي تقدمه الدول الأوروبية والولايات المتحدة لأوكرانيا في هذه الحرب".
https://sarabic.ae/20250426/بوتين-مغامرة-نظام-كييف-في-مقاطعة-كورسك-فشلت-بشكل-كامل-1099911708.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسي, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسي, روسيا
أستاذ في العلاقات الدولية: تحرير كورسك نصر مفصلي واستراتيجي لروسيا
حصري
علق أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حسن جوني، على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اكتمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية، بأنه انتصار مفصلي واستراتيجي قلب المعايير والموازين على الساحة العسكرية.
وأوضح جوني أن ما حدث اليوم في كورسك هو أمر في غاية الأهمية ويشكل نقطة تحول رئيسية في الحرب الدائرة.
وأضاف جوني: "اعتبرت القوات الأوكرانية في وقت سابق أن ما قامت به في كورسك كان بمثابة خلق جيب داخل الأراضي الروسية، معتبرين أن ذلك قد يغير ميزان القوى لصالحهم. لكن القوات الروسية تمكنت من الدخول بشكل كبير وعميق إلى مناطق كانت تعتبرها أوكرانيا جزءا من أراضيها، خصوصا تلك المناطق التي تتحدث الروسية والتي أجرت استفتاء سابقا للانضمام إلى روسيا".
وأضاف جوني أن استكمال تحرير كورسك يمثل نقطة مفصلية في خطاب الرئيس بوتين، الذي أراد أن يؤكد أن مسألة تحرير كورسك بالنسبة لروسيا هي مسألة استراتيجية غيرت معايير وموازين القوى العسكرية في الحرب.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن هذه الحرب، كما وصفها الرئيس بوتين، كانت "مغامرة خطيرة" بالنسبة لأوكرانيا، حيث تكبدت الخسائر البشرية الكبيرة، مع مقتل أكثر من 70 ألف جندي، ناهيك عن الدمار والجرحى والخسائر في المعدات العسكرية.
ولفت جوني إلى أن "هذه المغامرة الأوكرانية جاءت بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي كانت ولا تزال تزود أوكرانيا بالسلاح، بهدف احتلال هذه المنطقة الاستراتيجية. وقد تم الاحتفال حينها بتلك اللحظات على أنها انقلاب في ميزان القوى لمصلحة أوكرانيا".
وختم حسن جوني قائلا: "اليوم، بعد تحرير كورسك، أصبح من الواضح تماما أن الخسارة الكبرى هي لأوكرانيا. وربما نكون أمام نهاية الحرب بهزيمة أوكرانيا، رغم الدعم الكامل الذي تقدمه الدول الأوروبية والولايات المتحدة لأوكرانيا في هذه الحرب".