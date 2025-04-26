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بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250426/بوتين-مغامرة-نظام-كييف-في-مقاطعة-كورسك-فشلت-بشكل-كامل-1099911708.html
بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن مغامرة النظام الأوكراني انتهت بـ"فشل كامل"، مشددًا على أن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقوات الأوكرانية،... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T10:51+0000
2025-04-26T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الرئيس بوتين، في كلمة خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت: "مغامرة نظام كييف (في مقاطعة كورسك) فشلت تمامًا، والخسائر الضخمة التي تكبدها العدو، بما في ذلك بين أكثر قواته قدرة واستعدادًا وتجهيزًا، وكذلك المعدات الغربية".وأضاف بوتين أن "الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك الحدودية، تهيئ الظروف لمواصلة العمليات الناجحة لقواتنا في محاور أخرى مهمة من الجبهة، وتُقرّب من دحر النظام النازي الجديد".وأشار قائلًا: "أهنئ جميع أفراد القوات والمقاتلين والضباط بهذا النجاح والنصر، وأشكرهم على شجاعتهم وبطولتهم وخدمتهم لوطننا وشعب روسيا".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "خسائر كييف في مقاطعة كورسك ستنعكس حتمًا على كامل خط التماس".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية انهارت نتيجة عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.وقال غيراسيموف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال عقدهما اجتماعا عبر تقنية الفيديو: "نتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات عسكرية من مجموعة" كورسك" في وقت واحد في جميع الاتجاهات، وكذلك اختراق الخطوط الخلفية للعدو من قبل قوات الإنزال تحت الأرض في إطار تشكيل تطوعي، وقدامى المحاربين من أفراد لواء الهجوم المجوقل الحادي عشر، وفوج المدفعية الثلاثين، ووحدة القوات الخاصة "أخمات"، من خلال خط أنابيب نظام نقل الغاز، انهار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار غيراسيموف، في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250426/-الكرملين-رئيس-هيئة-الأركان-العامة-للقوات-الروسية-يبلغ-بوتين-بالانتهاء-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك--1099911491.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل

10:51 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 11:42 GMT 26.04.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن مغامرة النظام الأوكراني انتهت بـ"فشل كامل"، مشددًا على أن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقوات الأوكرانية، خصوصًا في صفوف وحداتها الأكثر تدريبًا وتجهيزًا، ستنعكس بشكل حتمي على مجمل خط التماس.
وقال الرئيس بوتين، في كلمة خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم السبت: "مغامرة نظام كييف (في مقاطعة كورسك) فشلت تمامًا، والخسائر الضخمة التي تكبدها العدو، بما في ذلك بين أكثر قواته قدرة واستعدادًا وتجهيزًا، وكذلك المعدات الغربية".
وأضاف بوتين أن "الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك الحدودية، تهيئ الظروف لمواصلة العمليات الناجحة لقواتنا في محاور أخرى مهمة من الجبهة، وتُقرّب من دحر النظام النازي الجديد".
وأشار قائلًا: "أهنئ جميع أفراد القوات والمقاتلين والضباط بهذا النجاح والنصر، وأشكرهم على شجاعتهم وبطولتهم وخدمتهم لوطننا وشعب روسيا".

وأضاف الرئيس الروسي أن تحرير مقاطعة كورسك يعجّل بهزيمة "النظام النازي الجديد".

ووفقا للرئيس الروسي، فإن "خسائر كييف في مقاطعة كورسك ستنعكس حتمًا على كامل خط التماس".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل
10:37 GMT
وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية انهارت نتيجة عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.
وقال غيراسيموف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال عقدهما اجتماعا عبر تقنية الفيديو: "نتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات عسكرية من مجموعة" كورسك" في وقت واحد في جميع الاتجاهات، وكذلك اختراق الخطوط الخلفية للعدو من قبل قوات الإنزال تحت الأرض في إطار تشكيل تطوعي، وقدامى المحاربين من أفراد لواء الهجوم المجوقل الحادي عشر، وفوج المدفعية الثلاثين، ووحدة القوات الخاصة "أخمات"، من خلال خط أنابيب نظام نقل الغاز، انهار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار غيراسيموف، في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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