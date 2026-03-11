بوتين وابن زايد يناقشان تطور الأوضاع في الشرق الأوسط

عربي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان". 11.03.2026
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان".
وجاء في البيان: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد ميلاده الـ65، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والرخاء والنجاح الدائم".

وأضاف: "أعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه الخاص لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدة والدعم المقدمين للعديد من المواطنين الروس في الإمارات".

وذكر البيان: "أشاد(الرئيس بوتين) بالإسهام الشخصي الكبير لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين(روسيا والإمارات)".
وأكد البيان أن "الزعيمين واصلا تبادل وجهات النظر حول تدهور الأوضاع بشكل خطير في الشرق الأوسط، والذي ينطوي على عواقب وخيمة على إيران، وكذلك على الدول العربية".

وشدد الرئيس الروسي على "ضرورة وقف تصعيد النزاع وحله عبر المفاوضات".
وكان قد أفاد الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي الأسبوع الفائت مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التصعيد في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص، أن الضربات الإيرانية الانتقامية أثّرت أيضًا بشكل مباشر على الإمارات، ملحقةً أضرارًا بالبلاد ومهددةً المدنيين".

ووفقًا للرئيس الإماراتي، فإن "هذه الضربات تنفذ على الرغم من عدم استخدام الأراضي الإماراتية كقاعدة انطلاق لشن هجمات على إيران، وبالتالي فهي غير مبررة على الإطلاق".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "ابن زايد بحث مع بوتين، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأشارت إلى أن الطرفين "تبادلا وجهات النظر بشأنها".

وأضافت: "دعا رئيسا روسيا والإمارات إلى وقف فوري للتصعيد العسكري من أجل تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، فضلًا عن هيمنة الحوار والحلول السياسية لمختلف المشاكل".
