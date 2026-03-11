https://sarabic.ae/20260311/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-بن-زايد-1111340226.html

بوتين وابن زايد يناقشان تطور الأوضاع في الشرق الأوسط

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان". 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد ميلاده الـ65، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والرخاء والنجاح الدائم".وذكر البيان: "أشاد(الرئيس بوتين) بالإسهام الشخصي الكبير لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين(روسيا والإمارات)".وشدد الرئيس الروسي على "ضرورة وقف تصعيد النزاع وحله عبر المفاوضات".وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص، أن الضربات الإيرانية الانتقامية أثّرت أيضًا بشكل مباشر على الإمارات، ملحقةً أضرارًا بالبلاد ومهددةً المدنيين".وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "ابن زايد بحث مع بوتين، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".وأضافت: "دعا رئيسا روسيا والإمارات إلى وقف فوري للتصعيد العسكري من أجل تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، فضلًا عن هيمنة الحوار والحلول السياسية لمختلف المشاكل".إيران تعلن استهداف مركز للاستخبارات الإسرائيلية وقاعدة بحرية

