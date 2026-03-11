https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-أطراف-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-ممتنون-لسلطات-الإمارات-العربية-المتحدة--عاجل-1111334154.html
الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة
الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أبوظبي ليست مطروحة حالياً كمكان لإجراء محادثات ثلاثية حول أوكرانيا، إلا أن جميع الأطراف... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T10:23+0000
2026-03-11T10:23+0000
2026-03-11T11:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584285_0:65:1290:791_1920x0_80_0_0_a9c8766d6a397e44057cb7dbc184ac6d.jpg
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على أي تفاصيل نهائية بشأن مكان وزمان المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا: "للأسف، تحول الظروف الراهنة دون اعتبار أبوظبي خياراً مطروحاً، مع أننا نقدّر عالياً الأجواء التي هيأتها السلطات الإماراتية لهذه المحادثات الثلاثية، ونعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها في تنظيم عملية التفاوض".وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وترأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.الكرملين: العمل في محادثات أبو ظبي بناء وصعب للغاية
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وبزشكيان-لم-يناقشا-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1111334052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584285_76:0:1215:854_1920x0_80_0_0_32b513061a773087003d957a066db192.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, سلاح روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, سلاح روسيا
الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة
10:23 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 11.03.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أبوظبي ليست مطروحة حالياً كمكان لإجراء محادثات ثلاثية حول أوكرانيا، إلا أن جميع الأطراف تعرب عن امتنانها لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على أي تفاصيل نهائية بشأن مكان وزمان المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا: "للأسف، تحول الظروف الراهنة دون اعتبار أبوظبي خياراً مطروحاً، مع أننا نقدّر عالياً الأجواء التي هيأتها السلطات الإماراتية لهذه المحادثات الثلاثية، ونعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها في تنظيم عملية التفاوض".
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وترأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.
وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".
وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.