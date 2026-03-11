الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-أطراف-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-ممتنون-لسلطات-الإمارات-العربية-المتحدة--عاجل-1111334154.html
الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة
الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أبوظبي ليست مطروحة حالياً كمكان لإجراء محادثات ثلاثية حول أوكرانيا، إلا أن جميع الأطراف... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T10:23+0000
2026-03-11T11:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584285_0:65:1290:791_1920x0_80_0_0_a9c8766d6a397e44057cb7dbc184ac6d.jpg
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على أي تفاصيل نهائية بشأن مكان وزمان المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا: "للأسف، تحول الظروف الراهنة دون اعتبار أبوظبي خياراً مطروحاً، مع أننا نقدّر عالياً الأجواء التي هيأتها السلطات الإماراتية لهذه المحادثات الثلاثية، ونعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها في تنظيم عملية التفاوض".وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وترأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.الكرملين: العمل في محادثات أبو ظبي بناء وصعب للغاية
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وبزشكيان-لم-يناقشا-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1111334052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584285_76:0:1215:854_1920x0_80_0_0_32b513061a773087003d957a066db192.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, سلاح روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, سلاح روسيا

الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة

10:23 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 11.03.2026)
© Photo / x المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر.
المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أبوظبي ليست مطروحة حالياً كمكان لإجراء محادثات ثلاثية حول أوكرانيا، إلا أن جميع الأطراف تعرب عن امتنانها لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على أي تفاصيل نهائية بشأن مكان وزمان المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا: "للأسف، تحول الظروف الراهنة دون اعتبار أبوظبي خياراً مطروحاً، مع أننا نقدّر عالياً الأجواء التي هيأتها السلطات الإماراتية لهذه المحادثات الثلاثية، ونعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها في تنظيم عملية التفاوض".
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وترأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران
10:29 GMT
وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".
وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.
الكرملين: العمل في محادثات أبو ظبي بناء وصعب للغاية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала