الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T14:39+0000

2026-03-11T14:39+0000

2026-03-11T15:07+0000

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في ليلة 11 مارس(آذار) من هذا العام، شن نظام كييف، في محاولة منه لقطع إمدادات الغاز عن المستهلكين الأوروبيين، هجومًا آخر باستخدام طائرات مسيرة هجومية ثابتة الجناحين على البنية التحتية لمحطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي تزوّد ​​الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".وأضاف البيان: ""إلى جانب محاولات تعطيل محطة ضغط الغاز "روسكايا"، حاول نظام كييف مهاجمة محطة ضغط الغاز "بيريغوفايا" التابعة لخط أنابيب "التيار الأزرق" بالقرب من توابسي ليلة 11 مارس/آذار باستخدام 14 طائرة مسيّرة هجومية ثابتة الجناحين".وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب خطي أنابيب "التيار الأزرق" والتيار التركي".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول التقارير المتعلقة باحتمال وقوع أعمال تخريب على خطي أنابيب التيار "الأزرق" والتيار "التركي": "لقد أبلغنا زملاءنا الأتراك بهذه المعلومات مرارًا وتكرارًا".

