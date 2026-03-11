الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260311/الدفاع-الروسية-هدف-ضربات-أوكرانيا-على-محطة-غاز-روسكايا-هو-قطع-إمدادات-الغاز-عن-الأوروبيين----1111348903.html
الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين
الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين

14:39 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 15:07 GMT 11.03.2026)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "روسكايا"، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في ليلة 11 مارس(آذار) من هذا العام، شن نظام كييف، في محاولة منه لقطع إمدادات الغاز عن المستهلكين الأوروبيين، هجومًا آخر باستخدام طائرات مسيرة هجومية ثابتة الجناحين على البنية التحتية لمحطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي تزوّد ​​الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".

وتابع البيان: "اليوم، ومرة أخرى، تعرضت منشأة تابعة للبنية التحتية لنقل الغاز جنوبي روسيا - وهي محطة الضغط "روسكايا"، لهجوم بوسائل هجوم جوي، كما تم رصد هجمات، يوم أمس، استهدفت محطتي الضغط 'بيريغوفايا' و'كازاتشيا".

نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
الكرملين: الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و "التركي"
27 فبراير, 10:13 GMT
وأضاف البيان: ""إلى جانب محاولات تعطيل محطة ضغط الغاز "روسكايا"، حاول نظام كييف مهاجمة محطة ضغط الغاز "بيريغوفايا" التابعة لخط أنابيب "التيار الأزرق" بالقرب من توابسي ليلة 11 مارس/آذار باستخدام 14 طائرة مسيّرة هجومية ثابتة الجناحين".

وتابع: "محطة ضغط الغاز "روسكايا" لم تتعرض لأي أضرار نتيجة العمليات المنسقة التي نفذتها أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب خطي أنابيب "التيار الأزرق" والتيار التركي".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول التقارير المتعلقة باحتمال وقوع أعمال تخريب على خطي أنابيب التيار "الأزرق" والتيار "التركي": "لقد أبلغنا زملاءنا الأتراك بهذه المعلومات مرارًا وتكرارًا".
