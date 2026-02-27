https://sarabic.ae/20260227/الكرملين-الاستخبارات-الروسية-رصدت-محاولات-كييف-للتحضير-لتخريب-أنابيب-التياران-الأزرق-و-التركي-1110820844.html

الكرملين: الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و "التركي"

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول التقارير المتعلقة باحتمال وقوع أعمال تخريب على خطي أنابيب التيار "الأزرق" والتيار "التركي": "لقد أبلغنا زملاءنا الأتراك بهذه المعلومات مرارًا وتكرارًا".وردًا منه على سؤال حول ما إذا كانت قد طرأت تغييرات جوهرية على موقف نظام كييف، أوضح: "لا، لا توجد تغييرات جوهرية في موقف نظام كييف حاليًا". وعن موعد الجولة الجديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا، قال: "العمل جارٍ، والاتصالات مستمرة. سنُعلمكم بشكل نهائي فور التوصل إلى اتفاق".وحول ما إذا كان يتم التحضير للقاء بين الرئيس الروسي بوتين مع رئيس الوزراء الباكستاني، قال: "نعم، يجري التحضير لمثل هذه اللقاءات". وأشار إلى أنه "يجب أن تستمر المفاوضات بشأن أوكرانيا بصيغة ثلاثية (روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا)".وأشار إلى أن الكرملين يعتقد أن محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية في الغرب ستستمر، موضحا: "بالنظر إلى هذه المواقف السائدة بين الدول الأوروبية، فمن الواضح أن محاولاتهم للمضي قدمًا في هذا الاستيلاء وإضفاء الشرعية عليه ستستمر".ووفقًا له، تتوقع روسيا توقف القتال في أقرب وقت ممكن، لكنها لا تزال تراقب الوضع عن كثب.زاخاروفا: محاولات اليابان ربط أوكرانيا بأمن شرق آسيا استفزازيةالكرملين: المفاوضات يجب أن تستمر بمشاركة روسيا وأمريكا وأوكرانيا

