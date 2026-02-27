الكرملين: الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و "التركي"

https://sarabic.ae/20260227/الكرملين-الاستخبارات-الروسية-رصدت-محاولات-كييف-للتحضير-لتخريب-أنابيب-التياران-الأزرق-و-التركي-1110820844.html
زاخاروفا: محاولات اليابان ربط أوكرانيا بأمن شرق آسيا استفزازيةالكرملين: المفاوضات يجب أن تستمر بمشاركة روسيا وأمريكا وأوكرانيا
10:13 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 10:35 GMT 27.02.2026)
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "الاستخبارات الروسية رصدت محاولات كييف للتحضير لتخريب خطي أنابيب "التيار الأزرق" والتيار التركي".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول التقارير المتعلقة باحتمال وقوع أعمال تخريب على خطي أنابيب التيار "الأزرق" والتيار "التركي": "لقد أبلغنا زملاءنا الأتراك بهذه المعلومات مرارًا وتكرارًا".
وحول ما إذا كان سيتم تقديم نتائج الاتصالات مع الولايات المتحدة حول القضايا الاقتصادية إلى وسائل الإعلام فور توفرها، أجاب: "عند ظهور أي نتائج، سيتم بالطبع إطلاعكم عليها".
وردًا منه على سؤال حول ما إذا كانت قد طرأت تغييرات جوهرية على موقف نظام كييف، أوضح: "لا، لا توجد تغييرات جوهرية في موقف نظام كييف حاليًا".
وعن موعد الجولة الجديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا، قال: "العمل جارٍ، والاتصالات مستمرة. سنُعلمكم بشكل نهائي فور التوصل إلى اتفاق".
وحول ما إذا كان يتم التحضير للقاء بين الرئيس الروسي بوتين مع رئيس الوزراء الباكستاني، قال: "نعم، يجري التحضير لمثل هذه اللقاءات".
وأكد أن "المعلومات المتعلقة بالمواعيد الدقيقة للزيارة ستعلن لاحقًا".
وأشار إلى أنه "يجب أن تستمر المفاوضات بشأن أوكرانيا بصيغة ثلاثية (روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا)".
وأضاف: "دميترييف يواصل العمل على التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة روسيا".
وعن حادثة الطائرة المسيرة المزعومة في السويد، قال: "للأسف، لا أعرف شيئًا عن هذه الحادثة، فلم أطلع على أي تقارير عنها، ولا أملك أي معلومات عن تفاصيلها. ولكن إذا كان ما تقولونه صحيحًا، بمعنى أن وجود سفينة روسية في الجوار يعني أن الطائرة المسيرة روسية، فهذا ادعاء سخيف للغاية".
وأشار إلى أن الكرملين يعتقد أن محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية في الغرب ستستمر، موضحا: "بالنظر إلى هذه المواقف السائدة بين الدول الأوروبية، فمن الواضح أن محاولاتهم للمضي قدمًا في هذا الاستيلاء وإضفاء الشرعية عليه ستستمر".
وأضاف بيسكوف، معلقًا على النزاع بين باكستان وأفغانستان: "نحن نراقب الوضع هناك، ونتابع تطوراته. لذلك، من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في الوقت الراهن".
ووفقًا له، تتوقع روسيا توقف القتال في أقرب وقت ممكن، لكنها لا تزال تراقب الوضع عن كثب.