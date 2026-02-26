عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
الكرملين: نراقب ردود فعل الدول على مشاركة روسيا في "مجلس السلام"
الكرملين: نراقب ردود فعل الدول على مشاركة روسيا في "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا لاحظت ردود الفعل المتباينة من بعض الدول، وبينها الدول الصديقة لموسكو، على...
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا لاحظت ردود الفعل المتباينة من بعض الدول، وبينها الدول الصديقة لموسكو، على مشاركة روسيا في مجلس السلام في غزة.
وأوضح بيسكوف للصحفيين عندما سأله ممثل وكالة "سبوتنيك" عما إذا قد قدمت وزارة الخارجية الروسية أراء عن انضمام روسيا إلى مجلس السلام، قائلا: "أنتم تعرفون جيدا أن بعض الدول لديها موقف متباين بشأن مشاركتنا، وبينها الدول الصديقة لنا".
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
عملة "مجلس السلام" الرقمية لغزة... ما المخاطر وهل تستطيع حل أزمة القطاع الاقتصادية؟
07:12 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن موقف روسيا من تسوية النزاع في أوكرانيا معروف وثابت.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول توقعات روسيا من الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا: "موقفنا (موقف روسيا) معروف جيداً، وهو ثابت لا يتغير".
وحول إمكانية إدراج قضية مجلس السلام على جدول أعمال اجتماع دولة الاتحاد بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي أوضح بيسكوف: "هذا الموضوع ليس على رأس جدول الأعمال. من الطبيعي أن تتاح للرئيسين (بوتين ولوكاشينكو) اليوم فرصة لمناقشة الشؤون الدولية الراهنة، ولا يستبعد أن يناقش هذا الموضوع (مجلس السلام) بطريقة أو بأخرى".
ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد لبحث تنفيذ معاهدة الاتحاد للأعوام 2024-2026، وإعداد التوجهات الجديدة حتى عام 2029.
