الكرملين: جدول أعمال اجتماع بوتين ولوكاشينكو مهم للغاية

صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "جدول أعمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندرلوكاشينكو،... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "جدول الأعمال واسع النطاق ومهم للغاية".وحول إمكانية إدراج "مجلس السلام" على جدول الأعمال، قال: "هذا الموضوع ليس على رأس جدول الأعمال. من الطبيعي أن تتاح للرئيسين (بوتين ولوكاشينكو) اليوم فرصة مناقشة الشؤون الدولية الراهنة، ولا يستبعد أن يناقش هذا الموضوع (مجلس السلام) بطريقة أو بأخرى".وفيما يتعلق بانخفاض عائدات النفط والغاز في روسيا، وكيف يتم تعويضه، أوضح: "بالفعل، هناك انخفاض في عائدات النفط والغاز. ويعوَّض هذا الانخفاض جزئيًا بنمو في الإيرادات غير النفطية والغازية، كما ذكر رئيس الوزراء (ميخائيل ميشوستين)يوم أمس".وأضاف للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد قدّمت تقييمًا لمدى جدوى انضمام روسيا إلى "مجلس السلام": "كما تعلمون، فإن موقف عدد من الدول، بما فيها دول صديقة لنا، غامض للغاية".وعلّق على الحادث قبالة سواحل كوبا، قائلا: "لا تعليق هنا، فكما ورد من هافانا، اعترف المواطنون الكوبيون الذين تم القبض عليهم، والذين كانوا يحاولون دخول الجزيرة حاملين أسلحة، بأنهم كانوا يحاولون دخول الأراضي الكوبية بنية ارتكاب أعمال إرهابية. هذا اعترافهم، لذا لا تعليق هنا؛ يجب التعامل مع الأمر على هذا الأساس. لقد قام حرس الحدود الكوبيون بواجبهم في هذا الموقف".الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد

