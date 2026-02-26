https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-جدول-أعمال-اجتماع-بوتين-ولوكاشينكو-مهم-للغاية-1110769848.html
الكرملين: جدول أعمال اجتماع بوتين ولوكاشينكو مهم للغاية
الكرملين: جدول أعمال اجتماع بوتين ولوكاشينكو مهم للغاية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "جدول أعمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندرلوكاشينكو،... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T09:51+0000
2026-02-26T09:51+0000
2026-02-26T09:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "جدول الأعمال واسع النطاق ومهم للغاية".وحول إمكانية إدراج "مجلس السلام" على جدول الأعمال، قال: "هذا الموضوع ليس على رأس جدول الأعمال. من الطبيعي أن تتاح للرئيسين (بوتين ولوكاشينكو) اليوم فرصة مناقشة الشؤون الدولية الراهنة، ولا يستبعد أن يناقش هذا الموضوع (مجلس السلام) بطريقة أو بأخرى".وفيما يتعلق بانخفاض عائدات النفط والغاز في روسيا، وكيف يتم تعويضه، أوضح: "بالفعل، هناك انخفاض في عائدات النفط والغاز. ويعوَّض هذا الانخفاض جزئيًا بنمو في الإيرادات غير النفطية والغازية، كما ذكر رئيس الوزراء (ميخائيل ميشوستين)يوم أمس".وأضاف للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد قدّمت تقييمًا لمدى جدوى انضمام روسيا إلى "مجلس السلام": "كما تعلمون، فإن موقف عدد من الدول، بما فيها دول صديقة لنا، غامض للغاية".وعلّق على الحادث قبالة سواحل كوبا، قائلا: "لا تعليق هنا، فكما ورد من هافانا، اعترف المواطنون الكوبيون الذين تم القبض عليهم، والذين كانوا يحاولون دخول الجزيرة حاملين أسلحة، بأنهم كانوا يحاولون دخول الأراضي الكوبية بنية ارتكاب أعمال إرهابية. هذا اعترافهم، لذا لا تعليق هنا؛ يجب التعامل مع الأمر على هذا الأساس. لقد قام حرس الحدود الكوبيون بواجبهم في هذا الموقف".الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد
https://sarabic.ae/20260226/موسكو-تعلن-استلام-جثامين-35-جنديا-روسيا-مقابل-تسليم-1000-جثة-لجنود-أوكرانيين-إلى-كييف--عاجل-1110767408.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا
الكرملين: جدول أعمال اجتماع بوتين ولوكاشينكو مهم للغاية
صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "جدول أعمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندرلوكاشينكو، مهم للغاية".
وقال بيسكوف للصحفيين: "جدول الأعمال واسع النطاق ومهم للغاية".
وأجاب، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتقرير الحكومة وتقرير رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين المقدّم إلى مجلس الدوما: "كان هذا تقريرا عميقا جدا وشاملا في مضمونه وموضوعه. وقد أكّد ذلك فعليا نوّابنا المنتخبون الذين منحوه أيضًا تقييما مرتفعا".
وحول إمكانية إدراج "مجلس السلام" على جدول الأعمال، قال: "هذا الموضوع ليس على رأس جدول الأعمال. من الطبيعي أن تتاح للرئيسين (بوتين ولوكاشينكو) اليوم فرصة مناقشة الشؤون الدولية الراهنة، ولا يستبعد أن يناقش هذا الموضوع (مجلس السلام) بطريقة أو بأخرى".
وفيما يتعلق بانخفاض عائدات النفط والغاز في روسيا، وكيف يتم تعويضه، أوضح: "بالفعل، هناك انخفاض في عائدات النفط والغاز. ويعوَّض هذا الانخفاض جزئيًا بنمو في الإيرادات غير النفطية والغازية، كما ذكر رئيس الوزراء (ميخائيل ميشوستين)يوم أمس".
وأضاف للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد قدّمت تقييمًا لمدى جدوى انضمام روسيا إلى "مجلس السلام": "كما تعلمون، فإن موقف عدد من الدول، بما فيها دول صديقة لنا، غامض للغاية".
وحول الوضع في كوبا، قال: "روسيا ترى تصعيدًا في الوضع حول كوبا".
وعلّق على الحادث قبالة سواحل كوبا، قائلا: "لا تعليق هنا، فكما ورد من هافانا، اعترف المواطنون الكوبيون الذين تم القبض عليهم، والذين كانوا يحاولون دخول الجزيرة حاملين أسلحة، بأنهم كانوا يحاولون دخول الأراضي الكوبية بنية ارتكاب أعمال إرهابية. هذا اعترافهم، لذا لا تعليق هنا؛ يجب التعامل مع الأمر على هذا الأساس. لقد قام حرس الحدود الكوبيون بواجبهم في هذا الموقف".