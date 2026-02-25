https://sarabic.ae/20260225/وزير-الدفاع-الدنماركي-مستعدون-لمناقشة-نشر-الأسلحة-النووية-في-البلاد-1110740627.html

وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد

أكد وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أنه "منفتح على مناقشة نشر الأسلحة النووية في المستقبل على الأراضي الدنماركية". 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وأجاب بولسن على سؤال، عما إذا كان منفتحًا على مناقشة مسألة تمويل كوبنهاغن للأسلحة النووية أو حتى نشرها في البلاد في المستقبل: "أنا منفتح على مناقشة كل شيء".وسبق لحزب التحالف الليبرالي في البلاد أن أعلن تأييده لرفع الحظر المفروض على الأسلحة النووية والسماح بنشرها في الدنمارك. وفي الوقت ذاته، أكد رئيس الحزب أليكس فانوبسلاغ، على "ضرورة استعداد المملكة للاستثمار في مظلة نووية أوروبية".وبحسب جهاز المخابرات الخارجية الروسية، فإن بريطانيا وفرنسا تعملان على تطوير سيناريو للتزويد السري لنظام كييف بالأسلحة النووية.وفي مارس/ آذار الماضي، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن روسيا "أصبحت تشكل تهديدًا" لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى مناقشة استخدام ونشر الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تصريح ماكرون بشأن روسيا، بأنه "تصادمي للغاية". وقال إن "التصريح تضمن العديد من المغالطات، منها أنه لم يشر إلى البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو التي تتقدم بسرعة فائقة نحو حدود روسيا، أو إلى مخاوف موسكو المشروعة في هذا الشأن". وأضاف لاحقًا أنه "لا يسع المرء إلا أن يعرب عن أسفه لصدور تصريحات تصادمية وعسكرية من باريس".باحث في الشأن الروسي: خطط تسليح كييف بأسلحة نووية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسمموسكو تحذر من خطط تزويد كييف بسلاح نووي

