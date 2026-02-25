وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/وزير-الدفاع-الدنماركي-مستعدون-لمناقشة-نشر-الأسلحة-النووية-في-البلاد-1110740627.html
وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد
وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أنه "منفتح على مناقشة نشر الأسلحة النووية في المستقبل على الأراضي الدنماركية". 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T12:23+0000
2026-02-25T12:29+0000
العالم
أخبار الدنمارك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/70/1014037094_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_93f3f0f6965c2a81c4e7ded9df438502.jpg
وأجاب بولسن على سؤال، عما إذا كان منفتحًا على مناقشة مسألة تمويل كوبنهاغن للأسلحة النووية أو حتى نشرها في البلاد في المستقبل: "أنا منفتح على مناقشة كل شيء".وسبق لحزب التحالف الليبرالي في البلاد أن أعلن تأييده لرفع الحظر المفروض على الأسلحة النووية والسماح بنشرها في الدنمارك. وفي الوقت ذاته، أكد رئيس الحزب أليكس فانوبسلاغ، على "ضرورة استعداد المملكة للاستثمار في مظلة نووية أوروبية".وبحسب جهاز المخابرات الخارجية الروسية، فإن بريطانيا وفرنسا تعملان على تطوير سيناريو للتزويد السري لنظام كييف بالأسلحة النووية.وفي مارس/ آذار الماضي، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن روسيا "أصبحت تشكل تهديدًا" لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى مناقشة استخدام ونشر الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تصريح ماكرون بشأن روسيا، بأنه "تصادمي للغاية". وقال إن "التصريح تضمن العديد من المغالطات، منها أنه لم يشر إلى البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو التي تتقدم بسرعة فائقة نحو حدود روسيا، أو إلى مخاوف موسكو المشروعة في هذا الشأن". وأضاف لاحقًا أنه "لا يسع المرء إلا أن يعرب عن أسفه لصدور تصريحات تصادمية وعسكرية من باريس".باحث في الشأن الروسي: خطط تسليح كييف بأسلحة نووية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسمموسكو تحذر من خطط تزويد كييف بسلاح نووي
https://sarabic.ae/20260225/بكين-بشأن-المعلومات-حول-خطط-تسليح-كييف-نوويا-نعارض-بشدة-أي-استخدام-للأسلحة-النووية-1110723209.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/70/1014037094_58:0:942:663_1920x0_80_0_0_0a5be8f6fe5939916ff8f257f141f14a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الدنمارك
العالم, أخبار الدنمارك

وزير الدفاع الدنماركي: مستعدون لمناقشة نشر الأسلحة النووية في البلاد

12:23 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 12:29 GMT 25.02.2026)
© Sputnikصاروخ نووي لحظة إطلاقه
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أنه "منفتح على مناقشة نشر الأسلحة النووية في المستقبل على الأراضي الدنماركية".
وأجاب بولسن على سؤال، عما إذا كان منفتحًا على مناقشة مسألة تمويل كوبنهاغن للأسلحة النووية أو حتى نشرها في البلاد في المستقبل: "أنا منفتح على مناقشة كل شيء".

وتفرض الدنمارك حظرًا على نشر الأسلحة النووية على أراضيها منذ 70 عامًا.

وسبق لحزب التحالف الليبرالي في البلاد أن أعلن تأييده لرفع الحظر المفروض على الأسلحة النووية والسماح بنشرها في الدنمارك. وفي الوقت ذاته، أكد رئيس الحزب أليكس فانوبسلاغ، على "ضرورة استعداد المملكة للاستثمار في مظلة نووية أوروبية".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
بكين بشأن المعلومات حول خطط تسليح كييف نوويا: نعارض بشدة أي استخدام للأسلحة النووية
07:55 GMT
وبحسب جهاز المخابرات الخارجية الروسية، فإن بريطانيا وفرنسا تعملان على تطوير سيناريو للتزويد السري لنظام كييف بالأسلحة النووية.

وفي وقت لاحق، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن مثل هذه الخطط لتزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية تنتهك القانون الدولي.

وفي مارس/ آذار الماضي، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن روسيا "أصبحت تشكل تهديدًا" لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى مناقشة استخدام ونشر الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تصريح ماكرون بشأن روسيا، بأنه "تصادمي للغاية". وقال إن "التصريح تضمن العديد من المغالطات، منها أنه لم يشر إلى البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو التي تتقدم بسرعة فائقة نحو حدود روسيا، أو إلى مخاوف موسكو المشروعة في هذا الشأن". وأضاف لاحقًا أنه "لا يسع المرء إلا أن يعرب عن أسفه لصدور تصريحات تصادمية وعسكرية من باريس".
باحث في الشأن الروسي: خطط تسليح كييف بأسلحة نووية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسم
موسكو تحذر من خطط تزويد كييف بسلاح نووي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала