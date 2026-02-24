باحث في الشأن الروسي: خطط تسليح كييف بأسلحة نووية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/باحث-في-الشأن-الروسي-خطط-تسليح-كييف-بأسلحة-نووية-بمثابة-إعطاء-ضوء-أخضر-لروسيا-للحسم-1110712793.html
باحث في الشأن الروسي: خطط تسليح كييف بأسلحة نووية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسم
باحث في الشأن الروسي: خطط تسليح كييف بأسلحة نووية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسم
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الروسي، الدكتور علي كومان، من بغداد، على نية بريطانيا وفرنسا تسليح أوكرانيا بأسلحة نووية. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T20:10+0000
2026-02-24T20:10+0000
حصري
روسيا
سلاح روسيا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101490/88/1014908806_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_70b42d37988751d699a00218653f1309.jpg
وأشار الباحث إلى أن "التصعيد الخطابي وما يرافقه من تقارير وتحركات أوروبية ومحاولة تشكيل أطر عسكرية متعددة الجنسيات، يشير إلى مرحلة جديدة أكثر حساسية وتعقيدا".وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أشار كومان إلى أن "المواجهة العسكرية بين موسكو وكييف ليست تقليدية، بل هي صراع استراتيجي بين موسكو والكتلة الأوروبية والأطلسية"، مؤكدا أن "روسيا تتعامل مع ما يجري على أساس أنه تهديد مباشر لأمنها القومي".وأضاف أن "كلما تقدمت جولات التفاوض إلى الأمام، نجد أن الدول الأوروبية تدفع أكثر باتجاه تأجيج الصراع عبر اتخاذ خطوات عسكرية متسارعة، ما يعد تهديدا ليس للأمن الأوروبي والروسي فحسب، بل للأمن العالمي أيضا".ولفت إلى أن "السياسة الأوروبية منذ بداية الأزمة لم تكن واضحة الملامح وأن أوروبا خسرت أكثر مما ربحت من هذه الأزمة، إضافة إلى أن سياسة الولايات المتحدة أربكت الموقف الأوروبي بعد تغير الإدارة".واعتبر الباحث في الشأن الروسي أن "في السياسة والدبلوماسية الخطاب شيء والواقع شيء آخر"، مشيرا إلى أن "الحديث عن قنبلة قذرة في مواجهة أكبر دولة نووية في العالم خطاب بالغ الخطورة، ويشكل جزءا من الازدواجية الفجة لدى الغرب"، معتبرا أن "هذه التصريحات تعد تهديدا مباشرا لروسيا الاتحادية، رغم التزام روسيا بمسار التفاوض لإنهاء الأزمة واحترامها للقانون الدولي".واعتبر أن "لا قدرة لأوكرانيا على استخدام هذا النوع من الأسلحة في حال تم تزويدها بها، وأن ذلك سيعد بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسم عبر استخدام الأسلحة النووية".
https://sarabic.ae/20260224/الكرملين-خطط-تسليح-كييف-بالأسلحة-النووية--انتهاك-صارخ-للقانون-1110683890.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101490/88/1014908806_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7b041b5144477cdf25f35daccb66a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, سلاح روسيا, العالم, الأخبار
حصري, روسيا, سلاح روسيا, العالم, الأخبار

باحث في الشأن الروسي: خطط تسليح كييف بأسلحة نووية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسم

20:10 GMT 24.02.2026
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورقنبلة نووية
قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في الشأن الروسي، الدكتور علي كومان، من بغداد، على نية بريطانيا وفرنسا تسليح أوكرانيا بأسلحة نووية.
وأشار الباحث إلى أن "التصعيد الخطابي وما يرافقه من تقارير وتحركات أوروبية ومحاولة تشكيل أطر عسكرية متعددة الجنسيات، يشير إلى مرحلة جديدة أكثر حساسية وتعقيدا".
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أشار كومان إلى أن "المواجهة العسكرية بين موسكو وكييف ليست تقليدية، بل هي صراع استراتيجي بين موسكو والكتلة الأوروبية والأطلسية"، مؤكدا أن "روسيا تتعامل مع ما يجري على أساس أنه تهديد مباشر لأمنها القومي".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
09:42 GMT
وأضاف أن "كلما تقدمت جولات التفاوض إلى الأمام، نجد أن الدول الأوروبية تدفع أكثر باتجاه تأجيج الصراع عبر اتخاذ خطوات عسكرية متسارعة، ما يعد تهديدا ليس للأمن الأوروبي والروسي فحسب، بل للأمن العالمي أيضا".
ولفت إلى أن "السياسة الأوروبية منذ بداية الأزمة لم تكن واضحة الملامح وأن أوروبا خسرت أكثر مما ربحت من هذه الأزمة، إضافة إلى أن سياسة الولايات المتحدة أربكت الموقف الأوروبي بعد تغير الإدارة".
وفي هذا الإطار، أكد أن "الأوروبيون يناورون ويحاولون وضع أكبر عدد ممكن من الأوراق على طاولة المفاوضات لدعم الموقف الأوكراني، وهم يدركون في الوقت نفسه أن الاستمرار في دعم أوكرانيا لا يمكن أن يتم بالوتيرة نفسها".
واعتبر الباحث في الشأن الروسي أن "في السياسة والدبلوماسية الخطاب شيء والواقع شيء آخر"، مشيرا إلى أن "الحديث عن قنبلة قذرة في مواجهة أكبر دولة نووية في العالم خطاب بالغ الخطورة، ويشكل جزءا من الازدواجية الفجة لدى الغرب"، معتبرا أن "هذه التصريحات تعد تهديدا مباشرا لروسيا الاتحادية، رغم التزام روسيا بمسار التفاوض لإنهاء الأزمة واحترامها للقانون الدولي".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لن تقبل بهذا النوع من الاستفزاز أو بنقل الصراع إلى ساحة أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة القذرة، وفي الوقت نفسه تريد استرجاع ما قدمته في هذا الصراع، وتدرك قدرة روسيا على الحسم العسكري".
واعتبر أن "لا قدرة لأوكرانيا على استخدام هذا النوع من الأسلحة في حال تم تزويدها بها، وأن ذلك سيعد بمثابة إعطاء ضوء أخضر لروسيا للحسم عبر استخدام الأسلحة النووية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала