https://sarabic.ae/20260225/بكين-بشأن-المعلومات-حول-خطط-تسليح-كييف-نوويا-نعارض-بشدة-أي-استخدام-للأسلحة-النووية-1110723209.html
بكين بشأن المعلومات حول خطط تسليح كييف نوويا: نعارض بشدة أي استخدام للأسلحة النووية
بكين بشأن المعلومات حول خطط تسليح كييف نوويا: نعارض بشدة أي استخدام للأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأن "الصين تؤكد باستمرار رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة النووية ومنع نشوب... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T07:55+0000
2026-02-25T07:55+0000
2026-02-25T07:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082531419_0:0:1894:1066_1920x0_80_0_0_bb705c18756a0485c23dd411a212687a.jpg
وقالت ماو نينغ، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (حول معلومات عن عزم فرنسا وبريطانيا بتزويد كييف بسلاح نووي): "لست على علم بالوضع المعني، من حيث المبدأ، تؤكد الصين باستمرار رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة النووية ومنع نشوب حرب نووية، فضلا عن ضرورة الالتزام الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية".وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة"".وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقر بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".مجلس الفيدرالية الروسي: تآمر سلطات بريطانيا وفرنسا لتزويد كييف بالأسلحة النووية ينذر بكارثة
https://sarabic.ae/20260225/الخارجية-الروسية-فرنسا-وبريطانيا-تستعدان-بالفعل-لتزويد-كييف-بأسلحة-نووية-1110720775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082531419_22:0:1705:1262_1920x0_80_0_0_7351a691843fbc82b99f223a2af4a277.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بكين بشأن المعلومات حول خطط تسليح كييف نوويا: نعارض بشدة أي استخدام للأسلحة النووية
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأن "الصين تؤكد باستمرار رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة النووية ومنع نشوب حرب نووية".
وقالت ماو نينغ، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (حول معلومات عن عزم فرنسا وبريطانيا بتزويد كييف بسلاح نووي): "لست على علم بالوضع المعني، من حيث المبدأ، تؤكد الصين باستمرار رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة النووية ومنع نشوب حرب نووية، فضلا عن ضرورة الالتزام الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية".
أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".
وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة"".
ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير "TN75"، الموجود على صاروخ "M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".
وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقر بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".