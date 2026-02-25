https://sarabic.ae/20260225/الخارجية-الروسية-فرنسا-وبريطانيا-تستعدان-بالفعل-لتزويد-كييف-بأسلحة-نووية-1110720775.html
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن لندن وباريس، تتوددان لكييف من خلال التخطيط لتزويدها بالأسلحة النووية. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا وفرنسا تستعدان وتشرعان بالفعل في التلاعب بقضية الأسلحة النووية، ليس فقط على الصعيد الخطابي، ولكن عمليًا أيضًا".وبما أن خطط الدول الغربية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، فإنها تسعى لتصوير الأمر وكأن أوكرانيا هي من طوّرت الأسلحة، لكن وفقاً للمخابرات الروسية، فإن آمالهم في التهرب من المسؤولية عبثية، إذ لا مفر من كشف كل ما هو سري.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هذه البيانات التي تم الحصول عليها ستؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك في مفاوضات حل النزاع. ووعد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن السلطات ستشارك جميع المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية.بدوره، دعا مجلس الفيدرالية الروسي إلى إجراء تحقيقات على المستوى البرلماني، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤتمر الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأشار إلى أن التواطؤ غير المسؤول، الذي يتجاوز المؤسسات الديمقراطية، قد يؤدي إلى كارثة. وحذر أعضاء المجلس من أن تنفيذ خطط لندن وباريس سيُعتبر هجومًا مشتركًا على موسكو.لافروف: أمريكا لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانياالأمين العام للناتو يعلن عن إحراز تقدم كبير على صعيد ضمانات الأمن لأوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن لندن وباريس، تتوددان لكييف من خلال التخطيط لتزويدها بالأسلحة النووية.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا وفرنسا تستعدان وتشرعان بالفعل في التلاعب بقضية الأسلحة النووية، ليس فقط على الصعيد الخطابي، ولكن عمليًا أيضًا".
وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وإدراكًا للوضع الخطير داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تخطط لندن وباريس لنقل قنبلة نووية أو على الأقل قنبلة "قذرة"، إلى كييف. ويُدرس استخدام الرأس الحربي الفرنسي "تي إن 75" صغير الحجم، المُستخدم في الصواريخ البالستية "إم 51"، التي تُطلق من الغواصات، كخيارٍ مُحتمل من قبل قوات نظام كييف.
وبما أن خطط الدول الغربية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، فإنها تسعى لتصوير الأمر وكأن أوكرانيا هي من طوّرت الأسلحة، لكن وفقاً للمخابرات الروسية، فإن آمالهم في التهرب من المسؤولية عبثية، إذ لا مفر من كشف كل ما هو سري.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هذه البيانات التي تم الحصول عليها ستؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك في مفاوضات حل النزاع. ووعد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن السلطات ستشارك جميع المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره، دعا مجلس الفيدرالية الروسي إلى إجراء تحقيقات على المستوى البرلماني، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤتمر الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأشار إلى أن التواطؤ غير المسؤول، الذي يتجاوز المؤسسات الديمقراطية، قد يؤدي إلى كارثة. وحذر أعضاء المجلس من أن تنفيذ خطط لندن وباريس سيُعتبر هجومًا مشتركًا على موسكو.