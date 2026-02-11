الأمين العام للناتو يعلن عن إحراز تقدم كبير على صعيد ضمانات الأمن لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/الأمين-العام-للناتو-يعلن-عن-إحراز-تقدم-كبير-على-صعيد-ضمانات-الأمن-لأوكرانيا--1110264679.html
الأمين العام للناتو يعلن عن إحراز تقدم كبير على صعيد ضمانات الأمن لأوكرانيا
الأمين العام للناتو يعلن عن إحراز تقدم كبير على صعيد ضمانات الأمن لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، اليوم الأربعاء، أن تقدما كبيرا تم إحرازه خلال الأشهر الستة الماضية بموضوع ضمانات الأمن لأوكرانيا. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T17:02+0000
2026-02-11T17:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png
وقال روته، قبيل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي المقرر غدا في 12 شباط/فبراير، "لقد تركز التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال الأشهر الستة الماضية تحديدا على الضمانات الأمنية، وتتألف هذه الضمانات من ثلاثة عناصر أولها وأهمها أن القوات المسلحة الأوكرانية، ستكون خط الدفاع الأول لأوكرانيا بعد اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار طويل الأمد". وحدد روته تحالف دول الراغبين في هذه الضمانات الأمنية، ومشاركة الولايات المتحدة فيها، باعتبارهما العنصرين الثاني والثالث.وكان اجتماعا رفيع المستوى لـ"تحالف الراغبين" في باريس، قد تم عقده في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، جرت فيه مناقشة ما يُسمى بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأظهرت الوثيقة الصادرة عن اللقاء أن "تحالف الراغبين" وافق على مواصلة الدعم العسكري طويل الأمد لنظام كييف، ووقع القادة إعلان نوايا لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، بوقت سابق، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، ويُنذر بتصعيد حاد، ووصفت التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر وحدات من دول الناتو في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.روته: مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا تحرز تقدما كبيراموسكو: روسيا لا تقبل بنشر قوات عسكرية غربية في أوكرانيا كضمانات أمنية لكييف
https://sarabic.ae/20260131/الخارجية-الروسية-الضمانة-الأفضل-لأمن-كييف-هي-وجود-ضمانة-قوية-لأمن-موسكو-1109829299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي

الأمين العام للناتو يعلن عن إحراز تقدم كبير على صعيد ضمانات الأمن لأوكرانيا

17:02 GMT 11.02.2026
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، اليوم الأربعاء، أن تقدما كبيرا تم إحرازه خلال الأشهر الستة الماضية بموضوع ضمانات الأمن لأوكرانيا.
وقال روته، قبيل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي المقرر غدا في 12 شباط/فبراير، "لقد تركز التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال الأشهر الستة الماضية تحديدا على الضمانات الأمنية، وتتألف هذه الضمانات من ثلاثة عناصر أولها وأهمها أن القوات المسلحة الأوكرانية، ستكون خط الدفاع الأول لأوكرانيا بعد اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار طويل الأمد".
وحدد روته تحالف دول الراغبين في هذه الضمانات الأمنية، ومشاركة الولايات المتحدة فيها، باعتبارهما العنصرين الثاني والثالث.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، بأن الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا لا تعني حاليا أمنا أوروبيا شاملا، بل استمرارا للصراع مع روسيا. مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية كانت محورا أساسيا خلال المحادثات مع الأوكرانيين في إسطنبول في نيسان/أبريل 2022، موضحا أن هذا الأمر كان مناسبا لموسكو لأنه كان يرتبط فعليا بصيغة جماعية للضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ذلك قد تم استبعاده اليوم.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الضمانة الأفضل لأمن كييف هي وجود ضمانة قوية لأمن موسكو
31 يناير, 04:35 GMT
وكان اجتماعا رفيع المستوى لـ"تحالف الراغبين" في باريس، قد تم عقده في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، جرت فيه مناقشة ما يُسمى بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأظهرت الوثيقة الصادرة عن اللقاء أن "تحالف الراغبين" وافق على مواصلة الدعم العسكري طويل الأمد لنظام كييف، ووقع القادة إعلان نوايا لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، بوقت سابق، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، ويُنذر بتصعيد حاد، ووصفت التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر وحدات من دول الناتو في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
روته: مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا تحرز تقدما كبيرا
موسكو: روسيا لا تقبل بنشر قوات عسكرية غربية في أوكرانيا كضمانات أمنية لكييف
