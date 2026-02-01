https://sarabic.ae/20260201/موسكو-روسيا-لا-تقبل-بنشر-قوات-عسكرية-غربية-في-أوكرانيا-كضمانات-أمنية-لكييف-1109861650.html

موسكو: روسيا لا تقبل بنشر قوات عسكرية غربية في أوكرانيا كضمانات أمنية لكييف

صرح ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، بأن روسيا لا تقبل بنشر قوات تابعة للاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أراضي أوكرانيا،... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد أعلنّا أن هذا الأمر (وجود قوات أوروبية كضمانة أمنية لكييف حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار) غير مقبول، لا عضوية في الناتو ولا وجود لأي قوات أجنبية".وأضاف أنه "لا فرق في ذلك إذا كان على رأس العريف الفرنسي قبعة مكتوب عليها الناتو أو الاتحاد الأوروبي، فجوهر الأمر لا يتغير، ولذلك لم نحِد عن موقفنا".وكانت وزارة الخارجية الروسية، ذكرت في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، هو أمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، ومحفوف بتصعيد حاد.ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من الدول المشاركة في الحلف في أوكرانيا، بأنها "تحريض على استمرار الأعمال القتالية".

