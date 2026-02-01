عربي
موسكو: روسيا لا تقبل بنشر قوات عسكرية غربية في أوكرانيا كضمانات أمنية لكييف
موسكو: روسيا لا تقبل بنشر قوات عسكرية غربية في أوكرانيا كضمانات أمنية لكييف
موسكو: روسيا لا تقبل بنشر قوات عسكرية غربية في أوكرانيا كضمانات أمنية لكييف

06:27 GMT 01.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور
مبنى وزارة الخارجية الروسية
صرح ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، بأن روسيا لا تقبل بنشر قوات تابعة للاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أراضي أوكرانيا، في إطار "ضمانات أمنية" لكييف.
وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد أعلنّا أن هذا الأمر (وجود قوات أوروبية كضمانة أمنية لكييف حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار) غير مقبول، لا عضوية في الناتو ولا وجود لأي قوات أجنبية".

وأضاف أنه "لا فرق في ذلك إذا كان على رأس العريف الفرنسي قبعة مكتوب عليها الناتو أو الاتحاد الأوروبي، فجوهر الأمر لا يتغير، ولذلك لم نحِد عن موقفنا".

كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي، يوم أمس السبت، بأن "أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا، هي وجود ضمانة قوية لأمن روسيا، وهو أمر لا يتحدث عنه أحد في الغرب"، موضحًا أنه "إذا استوضحنا أن الأراضي الأوكرانية لن تُستخدم كمنصة لتهديد أمن روسيا، فحينها سيتم ضمان أمن أوكرانيا أيضًا".

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
29 يناير, 11:42 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية، ذكرت في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، هو أمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، ومحفوف بتصعيد حاد.
ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من الدول المشاركة في الحلف في أوكرانيا، بأنها "تحريض على استمرار الأعمال القتالية".
