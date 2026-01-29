لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
لافروف-موسكو-لا-تعلم-نوع-الضمانات-الأمنية-التي-اتفقت-عليها-واشنطن-وكييف
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية.
وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".
كما صرّح لافروف، بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلق على المحادثات التي تُعقد خلف أبواب مغلقة.

وقال لافروف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول المحادثات في أبو ظبي: "نحن على عكس الأوكرانيين والأمريكيين، لا نعلق على المفاوضات التي تُعقد في أجواء سرية مغلقة".

لافروف: روسيا لن تسمح بإعادة تسليح نظام كييف
20 يناير, 09:50 GMT
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".
لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي
