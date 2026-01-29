https://sarabic.ae/20260129/لافروف-موسكو-لا-تعلم-نوع-الضمانات-الأمنية-التي-اتفقت-عليها-واشنطن-وكييف-1109757215.html
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".كما صرّح لافروف، بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلق على المحادثات التي تُعقد خلف أبواب مغلقة.وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية.
وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".
كما صرّح لافروف، بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلق على المحادثات التي تُعقد خلف أبواب مغلقة.
وقال لافروف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول المحادثات في أبو ظبي: "نحن على عكس الأوكرانيين والأمريكيين، لا نعلق على المفاوضات التي تُعقد في أجواء سرية مغلقة".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".