لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي

أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، دعم روسيا لإجراء إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي، تهدف إلى تعزيز سلطة هذا المجلس وفعاليته. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، عقب اجتماع لافروف مع طارق البناي، وليزا غريغوار فان هارن، المنسقين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي: "أكد سيرغي لافروف موقف روسيا المبدئي المؤيد لإجراء إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي، تهدف إلى تعزيز سلطة هذا المجلس وفعاليته، فضلا عن جعله أكثر ديمقراطية من خلال زيادة تمثيل دول الجنوب العالمي والشرق".وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئاتها، وخاصة مجلس الأمن.وأضاف: "من الواضح منذ زمن طويل أن المنظمة العالمية، التي تأسست قبل 80 عامًا في ظل ظروف جيوسياسية مختلفة جذريًا، لم تعد تعكس توازن القوى الدولي بشكل كامل، وتحتاج إلى إصلاح، وتدعم روسيا نهجًا يدعو إلى تعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئات الأمم المتحدة، وأهمها مجلس الأمن".
28.01.2026
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، عقب اجتماع لافروف مع طارق البناي، وليزا غريغوار فان هارن، المنسقين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي: "أكد سيرغي لافروف موقف روسيا المبدئي المؤيد لإجراء إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي، تهدف إلى تعزيز سلطة هذا المجلس وفعاليته، فضلا عن جعله أكثر ديمقراطية من خلال زيادة تمثيل دول الجنوب العالمي والشرق".
وأضاف البيان: "في ظل الوضع الراهن، من الضروري إجراء مزيد من المناقشات المتعمقة حول هذا الموضوع ضمن الإطار الحالي للمفاوضات الحكومية الدولية، دون تحديد مواعيد نهائية، وذلك بهدف التوصل إلى أوسع اتفاق ممكن بين الدول الأعضاء".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئاتها، وخاصة مجلس الأمن.
وقال لافروف، في كلمة مصورة أمام المشاركين في الاجتماع الاحتفالي بالذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة العالمية: "روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئاتها، وخاصة مجلس الأمن".
وأضاف: "من الواضح منذ زمن طويل أن المنظمة العالمية، التي تأسست قبل 80 عامًا في ظل ظروف جيوسياسية مختلفة جذريًا، لم تعد تعكس توازن القوى الدولي بشكل كامل، وتحتاج إلى إصلاح، وتدعم روسيا نهجًا يدعو إلى تعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئات الأمم المتحدة، وأهمها مجلس الأمن".