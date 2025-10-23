لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور دول الجنوب والشرق العالميين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور دول الجنوب والشرق العالميين
لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور دول الجنوب والشرق العالميين
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئاتها، وخاصة مجلس الأمن.
2025-10-23T19:05+0000
2025-10-23T19:05+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وقال لافروف، في كلمة مصورة أمام المشاركين في الاجتماع الاحتفالي بالذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة العالمية: "روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئاتها، وخاصة مجلس الأمن".وأكد لافروف أن "روسيا، من جانبها، مستعدة للعمل معا بصدق في مواجهة تحديات هذه الحقبة التاريخية الجديدة، بهدف إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية للأمم المتحدة، استنادا إلى التزام جميع الدول الجاد بمبادئ الميثاق التي كرّسها الآباء المؤسسون، في مجملها وترابطها".
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئاتها، وخاصة مجلس الأمن.
وقال لافروف، في كلمة مصورة أمام المشاركين في الاجتماع الاحتفالي بالذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة العالمية: "روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئاتها، وخاصة مجلس الأمن".

وأضاف: "من الواضح منذ زمن طويل أن المنظمة العالمية، التي تأسست قبل 80 عامًا في ظل ظروف جيوسياسية مختلفة جذريًا، لم تعد تعكس توازن القوى الدولي بشكل كامل، وتحتاج إلى إصلاح، وتدعم روسيا نهجًا يدعو إلى تعزيز دور وتأثير دول الجنوب والشرق العالميين في هيئات الأمم المتحدة، وأهمها - مجلس الأمن".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
لافروف: مؤتمر موسكو لحقوق الإنسان مهم في ظل محاولات الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية
11:57 GMT

وأشار لافروف إلى أنه "عند النظر في تحديث المنظمة، من المهم ألا ننسى وضع التوظيف في أمانتها، حيث تُمثّل ’دول الغرب الجماعي’ تمثيلا زائدا بشكل كبير. إنهم غالبا ما يتجاهلون مبدأ الحياد ويستغلون الموارد الإدارية للترويج لنهجهم الوطني بوقاحة، منتهكين بذلك المادة 100 من الميثاق، التي تُلزم الجميع بالتصرف بحيادية عند العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة. لا ينبغي أن يمر هذا السلوك دون أن يُلاحظ أو يُعاقب عليه. سنضمن أن يُولي الأمين العام الجديد، الذي سيُنتخب عام 2026، اهتمامًا أكبر بكثير لهذه القضية".

وأكد لافروف أن "روسيا، من جانبها، مستعدة للعمل معا بصدق في مواجهة تحديات هذه الحقبة التاريخية الجديدة، بهدف إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية للأمم المتحدة، استنادا إلى التزام جميع الدول الجاد بمبادئ الميثاق التي كرّسها الآباء المؤسسون، في مجملها وترابطها".
