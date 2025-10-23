عربي
لافروف: مؤتمر موسكو لحقوق الإنسان مهم في ظل محاولات الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية
لافروف: مؤتمر موسكو لحقوق الإنسان مهم في ظل محاولات الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي التاسع حول "قضايا حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم"، على ضرورة... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
ونوّه لافروف، اليوم الخميس، إلى الحاجة الملحة لإنشاء نظام عادل لتنظيم التقنيات الرقمية، قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال.وأضاف: "أنا واثق من أن المناقشات ستكون هذه المرة أيضًا بنّاءة، وستسهم في تطوير مناهج منسقة لفهم حقوق الإنسان، قائمة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل، ومراعاة الهوية الثقافية والحضارية لكل دولة".ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رسالة ترحيبية إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع بعنوان "مشكلات حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل الممارسات بين الأمناء العامين للمظالم"، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.وأضاف بوتين أن جدول أعمال المؤتمر يركز على حماية حقوق الإنسان في عصر التحول الرقمي.بمشاركة عربية.. انطلاق أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم في موسكو
لافروف: مؤتمر موسكو لحقوق الإنسان مهم في ظل محاولات الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي التاسع حول "قضايا حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم"، على ضرورة التركيز على حماية حقوق الإنسان خلال التحول الرقمي وضمان حقوق المواطنين في البيئة الرقمية.
ونوّه لافروف، اليوم الخميس، إلى الحاجة الملحة لإنشاء نظام عادل لتنظيم التقنيات الرقمية، قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال.
وأضاف: "أنا واثق من أن المناقشات ستكون هذه المرة أيضًا بنّاءة، وستسهم في تطوير مناهج منسقة لفهم حقوق الإنسان، قائمة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل، ومراعاة الهوية الثقافية والحضارية لكل دولة".
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
موسكالكوفا: تشكيل نظام عالمي حديث يتطلب إدخال أساليب جديدة في ممارسة حقوق الإنسان
10:54 GMT
ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رسالة ترحيبية إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع بعنوان "مشكلات حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل الممارسات بين الأمناء العامين للمظالم"، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وقال الرئيس بوتين: "يحظى المؤتمر بمكانة متزايدة في مجتمع حقوق الإنسان العالمي، وليس من قبيل الصدفة أن يزداد تمثيله، فقد اجتمع في موسكو اليوم وفود من أكثر من 60 دولة، بمن فيهم أمناء مظالم وطنيون ومسؤولون حكوميون وخبراء وباحثون قانونيون".
وأضاف بوتين أن جدول أعمال المؤتمر يركز على حماية حقوق الإنسان في عصر التحول الرقمي.
بمشاركة عربية.. انطلاق أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم في موسكو
