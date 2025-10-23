https://sarabic.ae/20251023/بوتين-يوجه-كلمة-إلى-المشاركين-في-المؤتمر-العلمي-الدولي-التاسع-المخصص-لحماية-حقوق-الإنسان-1106305855.html
بوتين يوجه كلمة إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع المخصص لحماية حقوق الإنسان
بوتين يوجه كلمة إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع المخصص لحماية حقوق الإنسان
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رسالة ترحيبية إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع بعنوان "مشكلات حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل...
وقال بوتين: "يحظى المؤتمر بمكانة متزايدة في مجتمع حقوق الإنسان العالمي، وليس من قبيل الصدفة أن يزداد تمثيله، فقد اجتمع في موسكو اليوم وفود من أكثر من 60 دولة، بمن فيهم أمناء مظالم وطنيون ومسؤولون حكوميون وخبراء وباحثون قانونيون".وأكد الرئيس الروسي أنه "من الواضح أن التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لا يفتح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر جسيمة".واحتضنت روسيا وما زالت تحتضن العديد من الفعاليات الدولية، كمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ومنتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، الذي استقطب 8500 مشاركا من 96 دولة، وغيرها من الفعاليات على كافة الأصعدة.
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رسالة ترحيبية إلى المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي التاسع بعنوان "مشكلات حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل الممارسات بين الأمناء العامين للمظالم"، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين: "يحظى المؤتمر بمكانة متزايدة في مجتمع حقوق الإنسان العالمي، وليس من قبيل الصدفة أن يزداد تمثيله، فقد اجتمع في موسكو اليوم وفود من أكثر من 60 دولة، بمن فيهم أمناء مظالم وطنيون ومسؤولون حكوميون وخبراء وباحثون قانونيون".
وأضاف بوتين أن جدول أعمال المؤتمر يركز على حماية حقوق الإنسان في عصر التحول الرقمي.
وأكد الرئيس الروسي أنه "من الواضح أن التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لا يفتح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر جسيمة".
واحتضنت روسيا وما زالت تحتضن العديد من الفعاليات الدولية، كمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ومنتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، الذي استقطب 8500 مشاركا
من 96 دولة، وغيرها من الفعاليات على كافة الأصعدة.