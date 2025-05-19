https://sarabic.ae/20250519/منتدى-روسيا---العالم-الإسلامي-في-قازان-يستقطب-8500-مشارك-من-96-دولة-1100745442.html
منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان يستقطب 8500 مشارك من 96 دولة
منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان يستقطب 8500 مشارك من 96 دولة
سبوتنيك عربي
اختتمت في مدينة قازان فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان"، بمشاركة 8500 ألف شخص وممثل إعلامي، من 96 دولة. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T15:07+0000
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ويتزايد عدد المشاركين والمندوبين في المنتدى كل عام، مما يؤكد مرة أخرى أهمية بناء حوار دولي بين روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.وخلال أيام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، زار الحدث ثمانية آلاف وخمسمائة مشارك وممثل إعلامي من 96 دولة، بما فيها روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن مجتمع الأعمال الأجنبي شارك بفعالية في أعمال هذه المنصة الحوارية.وأضاف: "في إطار معرض الاستثمار والأعمال التابع لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تنظم جمهورية تتارستان سنويًا جناحها، حيث تعرّف المشاركين وضيوف المنتدى من جميع أنحاء العالم بإمكانياتها الاستثمارية على مساحة تزيد عن 100 متر مربع".وانطلقت في مدينة قازان الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والتي استمرت حتى 18 مايو/أيار، وتعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"صور لوصول الضيوف والتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"
https://sarabic.ae/20250516/سبوتنيك-تواكب-فعاليات-اليوم-الثالث-للمنتدى-الاقتصادي-روسيا-والعالم-الإسلامي--1100618664.html
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قازان, 2025 منتدى قازان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
قازان, 2025 منتدى قازان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان يستقطب 8500 مشارك من 96 دولة
اختتمت في مدينة قازان فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان"، بمشاركة 8500 ألف شخص وممثل إعلامي، من 96 دولة.
ويتزايد عدد المشاركين والمندوبين في المنتدى كل عام، مما يؤكد مرة أخرى أهمية بناء حوار دولي بين روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.
وخلال أيام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، زار الحدث ثمانية آلاف وخمسمائة مشارك وممثل إعلامي من 96 دولة، بما فيها روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن مجتمع الأعمال الأجنبي شارك بفعالية في أعمال هذه المنصة الحوارية.
وقال مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" أنطون كوبياكوف: "رسخ المنتدى سمعته كحدث تجاري دولي مهم للتعاون الاقتصادي بين روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي. وسيستمر الحوار مع ممثلي هذه الدول في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 21 يونيو".
وأضاف: "في إطار معرض الاستثمار والأعمال التابع لمنتدى سانت بطرسبورغ
الاقتصادي الدولي، تنظم جمهورية تتارستان سنويًا جناحها، حيث تعرّف المشاركين وضيوف المنتدى من جميع أنحاء العالم بإمكانياتها الاستثمارية على مساحة تزيد عن 100 متر مربع".
وانطلقت في مدينة قازان الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى
الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والتي استمرت حتى 18 مايو/أيار، وتعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.