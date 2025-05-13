https://sarabic.ae/20250513/روسيا-والإمارات-تبحثان-فرص-التعاون-الصناعي-والتجاري-في-منتدى-قازان-2025-1100494501.html
روسيا والإمارات تبحثان فرص التعاون الصناعي والتجاري في منتدى "قازان 2025"
روسيا والإمارات تبحثان فرص التعاون الصناعي والتجاري في منتدى "قازان 2025"
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة قازان الروسية ضمن فعاليات منتدى "روسيا – العالم الإسلامي- منتدى قازان 2025"، جلسة عمل مخصصة لبحث آفاق التعاون الاستثماري والصناعي بين روسيا... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T15:40+0000
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وينظم الجلسة المركز الروسي للتصدير بالتعاون مع المجلس التجاري الروسي الإماراتي، ويناقش الخبراء خلال الجلسة سبل تعزيز الروابط التجارية الثنائية بين روسيا والإمارات، واستكشاف الفرص الجديدة في القطاعات الصناعية والتجارية.كما سيتناول المشاركون في الجلسة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، التكنولوجيا المتقدمة، الزراعة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للمشروعات الاستثمارية في هذه المجالات.من أبرز المتحدثين في الجلسة: نائب وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله آل صالح، ورئيسة وكالة تنمية الاستثمارات في جمهورية تتارستان الروسية، تاليا مينولينا، ورئيس مؤتمر "AIM"، داوود الشزاوي، بالإضافة إلى ممثلين من المركز الروسي للتصدير، ومجموعة من كبار المسؤولين في القطاع الصناعي، كما ستكون الجلسة تحت إشراف سيرغي غوركوف، رئيس المجلس التجاري الروسي الإماراتي.تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يوفر منصة حوارية حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، وسيتم بث الجلسة مباشرة عبر موقع المنتدى.بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025
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العالم, أخبار العالم الآن, 2025 منتدى قازان
العالم, أخبار العالم الآن, 2025 منتدى قازان
روسيا والإمارات تبحثان فرص التعاون الصناعي والتجاري في منتدى "قازان 2025"
15:40 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 15:51 GMT 13.05.2025)
تشهد مدينة قازان الروسية ضمن فعاليات منتدى "روسيا – العالم الإسلامي- منتدى قازان 2025"، جلسة عمل مخصصة لبحث آفاق التعاون الاستثماري والصناعي بين روسيا والإمارات، تجمع كبار المسؤولين والخبراء لمناقشة فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وينظم الجلسة المركز الروسي للتصدير بالتعاون مع المجلس التجاري الروسي الإماراتي، ويناقش الخبراء خلال الجلسة سبل تعزيز الروابط التجارية الثنائية بين روسيا والإمارات، واستكشاف الفرص الجديدة في القطاعات الصناعية والتجارية.
وأفاد مركز التصدير الروسي بأنه سيتم التركيز على مزايا مركز التجارة والصناعة الأوراسي في المنطقة الاقتصادية الحرة "كازاد"، ودوره في دعم الشركات الروسية.
كما سيتناول المشاركون في الجلسة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، التكنولوجيا المتقدمة، الزراعة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للمشروعات الاستثمارية في هذه المجالات.
من أبرز المتحدثين في الجلسة: نائب وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله آل صالح، ورئيسة وكالة تنمية الاستثمارات في جمهورية تتارستان الروسية، تاليا مينولينا، ورئيس مؤتمر "AIM"، داوود الشزاوي، بالإضافة إلى ممثلين من المركز الروسي للتصدير، ومجموعة من كبار المسؤولين في القطاع الصناعي، كما ستكون الجلسة تحت إشراف سيرغي غوركوف، رئيس المجلس التجاري الروسي الإماراتي.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يوفر منصة حوارية حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، وسيتم بث الجلسة مباشرة عبر موقع المنتدى.