"منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار

زوار يسترخون بالقرب من الكرملين الموجود في مدينة قازان.
زوار يسترخون بالقرب من الكرملين الموجود في مدينة قازان.
صورة لفناء الكرملين الموجود في مدينة قازان.
صورة تظهر برج سباسكايا بالقرب من الكرملين في قازان.
صورة تظهر برج سباسكايا بالقرب من الكرملين في قازان.
حافلة تحمل رموز المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار الجاري.
حافلة تحمل رموز المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار الجاري.
شارع بومان في قازان.
تمثال حصان في شارع بومان في قازان.
متطوعون يساعدون في تجهيز أسرة مركز الاعتماد التابع للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
متطوعون يساعدون في تجهيز أسرة مركز الاعتماد التابع للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
صورة لمحيط قصر المزارعين في قازان.
مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.
مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.
صورة لأشخاص يتجولون في شارع بومان في قازان.