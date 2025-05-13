"منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250513/1100467158.html
"منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار
"منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي التقطت للتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"، في روسيا. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, قازان
фото, صور, روسيا, قازان

"منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار

09:35 GMT 13.05.2025
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي التقطت للتحضيرات لـ"منتدى قازان 2025"، في روسيا.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يسترخون بالقرب من الكرملين الموجود في مدينة قازان.

زوار يسترخون بالقرب من الكرملين الموجود في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يسترخون بالقرب من الكرملين الموجود في مدينة قازان.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفناء الكرملين الموجود في مدينة قازان.

صورة لفناء الكرملين الموجود في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفناء الكرملين الموجود في مدينة قازان.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر برج سباسكايا بالقرب من الكرملين في قازان.

صورة تظهر برج سباسكايا بالقرب من الكرملين في قازان. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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صورة تظهر برج سباسكايا بالقرب من الكرملين في قازان.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

حافلة تحمل رموز المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار الجاري.

حافلة تحمل رموز المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان&quot;، والذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار الجاري. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
/
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حافلة تحمل رموز المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار الجاري.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

شارع بومان في قازان.

شارع بومان في قازان. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

شارع بومان في قازان.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال حصان في شارع بومان في قازان.

تمثال حصان في شارع بومان في قازان. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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تمثال حصان في شارع بومان في قازان.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون يساعدون في تجهيز أسرة مركز الاعتماد التابع للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".

متطوعون يساعدون في تجهيز أسرة مركز الاعتماد التابع للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر &quot;روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان&quot;. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
/
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متطوعون يساعدون في تجهيز أسرة مركز الاعتماد التابع للمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمحيط قصر المزارعين في قازان.

صورة لمحيط قصر المزارعين في قازان. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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صورة لمحيط قصر المزارعين في قازان.

© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs” / الانتقال إلى بنك الصور

مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.

مسجد &quot;قول شريف&quot; في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . ANO “Directorate for International Programs”
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مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأشخاص يتجولون في شارع بومان في قازان.

صورة لأشخاص يتجولون في شارع بومان في قازان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
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صورة لأشخاص يتجولون في شارع بومان في قازان.

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