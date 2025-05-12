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إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
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بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، مشيرًا إلى أن الكلمة الموجهة إلى الذكرى... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T06:54+0000
2025-05-12T06:54+0000
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وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرحب بكم بحرارة في مدينة قازان المضيافة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"... نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا كدولة متعددة القوميات كانت على مدى قرون منفتحة على التعاون الواسع مع دول العالم الإسلامي. وأضاف بوتين أنه اليوم، وعلى الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن روسيا تواصل بنجاح وباستمرار توسيع الاتصالات الاقتصادية والعلمية والتعليمية والإنسانية والأقاليمية.وأردف الرئيس بوتين: "ستناقشون خلال المنتدى آفاق تعزيز علاقاتنا في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا. وسيُخصص اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي بمشاركة ممثلي منظمة التعاون الإسلامي للعمل المشترك على تطوير النظام المالي الرقمي".وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن عمل المنتدى "سيكون، كما هو الحال دائما، منتجًا وسيعمل على تعميق الحوار والشراكة بين بلداننا وشعوبنا".بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطاب
https://sarabic.ae/20241211/بوتين-يشدد-على-التعاون-مع-العالم-الإسلامي-في-ظل-التعددية-القطبية-1095685597.html
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روسيا, العالم, العالم الإسلامي
روسيا, العالم, العالم الإسلامي

بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي

06:54 GMT 12.05.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . POOL
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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، مشيرًا إلى أن الكلمة الموجهة إلى الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، ستجد مكانًا في البرنامج الثقافي للحدث، نظرًا لأهمية الحفاظ على ذاكرة دروس التاريخ ومقاومة الإرهاب وتصعيد الصراعات المحلية.
وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرحب بكم بحرارة في مدينة قازان المضيافة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"... نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وتابع: "تناول هذا التاريخ المهم سيجد مكانًا لائقًا في برنامج الأعمال والبرنامج الثقافي للمنتدى. من المهم بالنسبة لنا أن نعتز بذكرى دروس التاريخ وشجاعة أسلافنا وتضامنهم في محاربة النازية والعنصرية والاستعمار. وفي الوقت الحاضر، فقط يمكننا معًا ضمان التنمية المستدامة والمتناغمة للمجتمع العالمي بأسره، والتصدي بفعالية للتهديدات الحديثة للأمن مثل الإرهاب والتطرف وتصعيد الصراعات المحلية بشكل فعال".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا كدولة متعددة القوميات كانت على مدى قرون منفتحة على التعاون الواسع مع دول العالم الإسلامي. وأضاف بوتين أنه اليوم، وعلى الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن روسيا تواصل بنجاح وباستمرار توسيع الاتصالات الاقتصادية والعلمية والتعليمية والإنسانية والأقاليمية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي إلى أن تتارستان هي واحدة من رعايا روسيا الاتحادية الأكثر نشاطًا في بناء مثل هذه العلاقات المثمرة والبناءة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
بوتين يشدد على التعاون مع العالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية
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وأردف الرئيس بوتين: "ستناقشون خلال المنتدى آفاق تعزيز علاقاتنا في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا. وسيُخصص اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي بمشاركة ممثلي منظمة التعاون الإسلامي للعمل المشترك على تطوير النظام المالي الرقمي".
وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن عمل المنتدى "سيكون، كما هو الحال دائما، منتجًا وسيعمل على تعميق الحوار والشراكة بين بلداننا وشعوبنا".
بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطاب
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