https://sarabic.ae/20250512/بوتين-روسيا-تواصل-باستمرار-وبنجاح-تطوير-التعاون-مع-دول-العالم-الإسلامي-1100418769.html

بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي

بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي

سبوتنيك عربي

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، مشيرًا إلى أن الكلمة الموجهة إلى الذكرى... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T06:54+0000

2025-05-12T06:54+0000

2025-05-12T06:54+0000

روسيا

العالم

العالم الإسلامي

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وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرحب بكم بحرارة في مدينة قازان المضيافة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ16 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"... نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا كدولة متعددة القوميات كانت على مدى قرون منفتحة على التعاون الواسع مع دول العالم الإسلامي. وأضاف بوتين أنه اليوم، وعلى الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن روسيا تواصل بنجاح وباستمرار توسيع الاتصالات الاقتصادية والعلمية والتعليمية والإنسانية والأقاليمية.وأردف الرئيس بوتين: "ستناقشون خلال المنتدى آفاق تعزيز علاقاتنا في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا. وسيُخصص اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي بمشاركة ممثلي منظمة التعاون الإسلامي للعمل المشترك على تطوير النظام المالي الرقمي".وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن عمل المنتدى "سيكون، كما هو الحال دائما، منتجًا وسيعمل على تعميق الحوار والشراكة بين بلداننا وشعوبنا".بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطاب

https://sarabic.ae/20241211/بوتين-يشدد-على-التعاون-مع-العالم-الإسلامي-في-ظل-التعددية-القطبية-1095685597.html

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