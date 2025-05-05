"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
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سيشارك المعرض والمؤتمر الدولي المتخصص في مجال العقارات والتطوير والعمارة والتصميم (أي بي إم) للمرة الثانية هذا العام، في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار، في منتدى قازان 2025.
وفي إطار برنامج الأعمال "منتدى قازان"، سيصبح المعرض أحد أكبر المنصات المهنية في روسيا للحوار المباشر بين قطاع الأعمال ومجتمع الخبراء والحكومة.
وسيتم توزيع الجزء المعروض من (أي بي إم 2025) على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع. وأكد 28 مطورًا وبنائًا من روسيا، وجورجيا، وأذربيجان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، ودول أجنبية أخرى مشاركتهم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمثيل المطورين من تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى 9 منظمات متخصصة من روسيا و3 جمعيات: "NOTEKH"،"NOTIM"،"RSS".
21 أبريل, 14:51 GMT
وستعرض الشركات مشاريعها المعروفة والتطورات الجديدة التي سيتم تقديمها لأول مرة في معرض (أي بي إم)، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للكفاءة الاقتصادية، وأدوات جذب الاستثمار، وقضايا الاستدامة، وتطوير الشراكات الدولية والرقمنة.
وخلال المعرض، سيتم عقد الندوة الإسلامية العالمية للبيئة المعمارية (IBEIS 2025)، ويعد هذا الحدث الرئيسي للمسار الدولي، والذي سيشارك فيه المهندسون المعماريون ومهندسو المدن والباحثون وممثلو الهياكل الحكومية والدينية. وستكون المواضيع الرئيسية للندوة هي: دور القيم الإسلامية في التنمية المستدامة للبيئة الحضرية، والتصميم الشامل، والهوية الثقافية، والتوجه الاجتماعي، والبناء التجديدي، والممارسات المعمارية الصديقة للبيئة.
29 أبريل, 07:49 GMT
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين: "يهدف المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" إلى توسيع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي. وقد أصبح المنتدى، على وجه الخصوص، مركز جذب هام لممثلي قطاع البناء، حيث تبنى فيه شراكات جديدة، وتناقش فيه الحلول المبتكرة، وتحدد فيه مسارات التنمية المستقبلية للقطاع. وتسهم فعاليات مثل معرض سوق العقارات الدولي في تطوير هذا القطاع، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات عمل جديدة بين المشاركين في السوق".
وقد أكدت وفود ومتحدثون من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، والهند، وماليزيا، ودول آسيا الوسطى، وأفريقيا مشاركتهم في المؤتمر الدولي (أي بي إم 2025). ومن بين المتحدثين الدوليين علي عبد الله جاسم آل ثاني، عضو العائلة المالكة في قطر، داتوك فيرا نور أزمان طيب، الأمين العام لوزارة الإسكان والحكم المحلي الماليزي، غيل بينالوسا، الخبير العالمي في إنشاء المساحات العامة، ورئيس شركة غيل بينالوسا وشركاه وآخرون.
21 أبريل, 11:27 GMT
وسيقام معرض (أي بي إم 2025) في القسم "سي" في مركز المعارض الدولي "قازان إكسبو" في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار.
يذكر أن الجهة المشغلة لإعداد وإقامة الحدث هي مؤسسة "روسكونغرس"، والمديرية التنفيذية للمشغل هي مديرية المشاريع الرياضية والاجتماعية.