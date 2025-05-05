https://sarabic.ae/20250505/سوق-العقارات-الدولي-ينضم-إلى-منتدى-قازان-2025-1100171873.html

"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025

"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025

سبوتنيك عربي

سيشارك المعرض والمؤتمر الدولي المتخصص في مجال العقارات والتطوير والعمارة والتصميم (أي بي إم) للمرة الثانية هذا العام، في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار، في... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T09:22+0000

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2025-05-05T09:22+0000

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وفي إطار برنامج الأعمال "منتدى قازان"، سيصبح المعرض أحد أكبر المنصات المهنية في روسيا للحوار المباشر بين قطاع الأعمال ومجتمع الخبراء والحكومة.وسيتم توزيع الجزء المعروض من (أي بي إم 2025) على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع. وأكد 28 مطورًا وبنائًا من روسيا، وجورجيا، وأذربيجان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، ودول أجنبية أخرى مشاركتهم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمثيل المطورين من تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى 9 منظمات متخصصة من روسيا و3 جمعيات: "NOTEKH"،"NOTIM"،"RSS".وخلال المعرض، سيتم عقد الندوة الإسلامية العالمية للبيئة المعمارية (IBEIS 2025)، ويعد هذا الحدث الرئيسي للمسار الدولي، والذي سيشارك فيه المهندسون المعماريون ومهندسو المدن والباحثون وممثلو الهياكل الحكومية والدينية. وستكون المواضيع الرئيسية للندوة هي: دور القيم الإسلامية في التنمية المستدامة للبيئة الحضرية، والتصميم الشامل، والهوية الثقافية، والتوجه الاجتماعي، والبناء التجديدي، والممارسات المعمارية الصديقة للبيئة.وقد أكدت وفود ومتحدثون من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، والهند، وماليزيا، ودول آسيا الوسطى، وأفريقيا مشاركتهم في المؤتمر الدولي (أي بي إم 2025). ومن بين المتحدثين الدوليين علي عبد الله جاسم آل ثاني، عضو العائلة المالكة في قطر، داتوك فيرا نور أزمان طيب، الأمين العام لوزارة الإسكان والحكم المحلي الماليزي، غيل بينالوسا، الخبير العالمي في إنشاء المساحات العامة، ورئيس شركة غيل بينالوسا وشركاه وآخرون.وسيقام معرض (أي بي إم 2025) في القسم "سي" في مركز المعارض الدولي "قازان إكسبو" في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار.يذكر أن الجهة المشغلة لإعداد وإقامة الحدث هي مؤسسة "روسكونغرس"، والمديرية التنفيذية للمشغل هي مديرية المشاريع الرياضية والاجتماعية.روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دوليمنتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري

https://sarabic.ae/20250421/معرض-سوق-قازان-للحلال-ضمن-فعاليات-منتدى-قازان-2025-1099762725.html

https://sarabic.ae/20250429/مشاريع-جديدة-لتطوير-الممر-الدولي-للنقل-شمال--جنوب-في-منتدى-قازان-2025-1099990022.html

https://sarabic.ae/20250421/بمشاركة-دولية-واسعة-قازان-تستضيف-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-1099751212.html

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