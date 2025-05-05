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القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025
"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025
سبوتنيك عربي
سيشارك المعرض والمؤتمر الدولي المتخصص في مجال العقارات والتطوير والعمارة والتصميم (أي بي إم) للمرة الثانية هذا العام، في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار، في... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T09:22+0000
2025-05-05T09:22+0000
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وفي إطار برنامج الأعمال "منتدى قازان"، سيصبح المعرض أحد أكبر المنصات المهنية في روسيا للحوار المباشر بين قطاع الأعمال ومجتمع الخبراء والحكومة.وسيتم توزيع الجزء المعروض من (أي بي إم 2025) على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع. وأكد 28 مطورًا وبنائًا من روسيا، وجورجيا، وأذربيجان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، ودول أجنبية أخرى مشاركتهم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمثيل المطورين من تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى 9 منظمات متخصصة من روسيا و3 جمعيات: "NOTEKH"،"NOTIM"،"RSS".وخلال المعرض، سيتم عقد الندوة الإسلامية العالمية للبيئة المعمارية (IBEIS 2025)، ويعد هذا الحدث الرئيسي للمسار الدولي، والذي سيشارك فيه المهندسون المعماريون ومهندسو المدن والباحثون وممثلو الهياكل الحكومية والدينية. وستكون المواضيع الرئيسية للندوة هي: دور القيم الإسلامية في التنمية المستدامة للبيئة الحضرية، والتصميم الشامل، والهوية الثقافية، والتوجه الاجتماعي، والبناء التجديدي، والممارسات المعمارية الصديقة للبيئة.وقد أكدت وفود ومتحدثون من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، والهند، وماليزيا، ودول آسيا الوسطى، وأفريقيا مشاركتهم في المؤتمر الدولي (أي بي إم 2025). ومن بين المتحدثين الدوليين علي عبد الله جاسم آل ثاني، عضو العائلة المالكة في قطر، داتوك فيرا نور أزمان طيب، الأمين العام لوزارة الإسكان والحكم المحلي الماليزي، غيل بينالوسا، الخبير العالمي في إنشاء المساحات العامة، ورئيس شركة غيل بينالوسا وشركاه وآخرون.وسيقام معرض (أي بي إم 2025) في القسم "سي" في مركز المعارض الدولي "قازان إكسبو" في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار.يذكر أن الجهة المشغلة لإعداد وإقامة الحدث هي مؤسسة "روسكونغرس"، والمديرية التنفيذية للمشغل هي مديرية المشاريع الرياضية والاجتماعية.روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دوليمنتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
https://sarabic.ae/20250421/معرض-سوق-قازان-للحلال-ضمن-فعاليات-منتدى-قازان-2025-1099762725.html
https://sarabic.ae/20250429/مشاريع-جديدة-لتطوير-الممر-الدولي-للنقل-شمال--جنوب-في-منتدى-قازان-2025-1099990022.html
https://sarabic.ae/20250421/بمشاركة-دولية-واسعة-قازان-تستضيف-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-1099751212.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, 2025 منتدى قازان, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, 2025 منتدى قازان, الأخبار, العالم

"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025

09:22 GMT 05.05.2025
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
/
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سيشارك المعرض والمؤتمر الدولي المتخصص في مجال العقارات والتطوير والعمارة والتصميم (أي بي إم) للمرة الثانية هذا العام، في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار، في منتدى قازان 2025.
وفي إطار برنامج الأعمال "منتدى قازان"، سيصبح المعرض أحد أكبر المنصات المهنية في روسيا للحوار المباشر بين قطاع الأعمال ومجتمع الخبراء والحكومة.
وسيتم توزيع الجزء المعروض من (أي بي إم 2025) على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع. وأكد 28 مطورًا وبنائًا من روسيا، وجورجيا، وأذربيجان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، ودول أجنبية أخرى مشاركتهم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمثيل المطورين من تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى 9 منظمات متخصصة من روسيا و3 جمعيات: "NOTEKH"،"NOTIM"،"RSS".
خالد دودين، محافظ محافظة الخليل (فلسطين)، فرج خليل سالم، وزير التعليم الفني في ليبيا (بنغازي)، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025
21 أبريل, 14:51 GMT

وستعرض الشركات مشاريعها المعروفة والتطورات الجديدة التي سيتم تقديمها لأول مرة في معرض (أي بي إم)، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للكفاءة الاقتصادية، وأدوات جذب الاستثمار، وقضايا الاستدامة، وتطوير الشراكات الدولية والرقمنة.

وخلال المعرض، سيتم عقد الندوة الإسلامية العالمية للبيئة المعمارية (IBEIS 2025)، ويعد هذا الحدث الرئيسي للمسار الدولي، والذي سيشارك فيه المهندسون المعماريون ومهندسو المدن والباحثون وممثلو الهياكل الحكومية والدينية. وستكون المواضيع الرئيسية للندوة هي: دور القيم الإسلامية في التنمية المستدامة للبيئة الحضرية، والتصميم الشامل، والهوية الثقافية، والتوجه الاجتماعي، والبناء التجديدي، والممارسات المعمارية الصديقة للبيئة.
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025
29 أبريل, 07:49 GMT
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين: "يهدف المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" إلى توسيع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي. وقد أصبح المنتدى، على وجه الخصوص، مركز جذب هام لممثلي قطاع البناء، حيث تبنى فيه شراكات جديدة، وتناقش فيه الحلول المبتكرة، وتحدد فيه مسارات التنمية المستقبلية للقطاع. وتسهم فعاليات مثل معرض سوق العقارات الدولي في تطوير هذا القطاع، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات عمل جديدة بين المشاركين في السوق".
وقد أكدت وفود ومتحدثون من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، والهند، وماليزيا، ودول آسيا الوسطى، وأفريقيا مشاركتهم في المؤتمر الدولي (أي بي إم 2025). ومن بين المتحدثين الدوليين علي عبد الله جاسم آل ثاني، عضو العائلة المالكة في قطر، داتوك فيرا نور أزمان طيب، الأمين العام لوزارة الإسكان والحكم المحلي الماليزي، غيل بينالوسا، الخبير العالمي في إنشاء المساحات العامة، ورئيس شركة غيل بينالوسا وشركاه وآخرون.
مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد قول شريف في مدينة قازان الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
بمشاركة دولية واسعة... قازان تستضيف منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"
21 أبريل, 11:27 GMT
وسيقام معرض (أي بي إم 2025) في القسم "سي" في مركز المعارض الدولي "قازان إكسبو" في الفترة من 14 إلى 16 مايو/ أيار.
يذكر أن الجهة المشغلة لإعداد وإقامة الحدث هي مؤسسة "روسكونغرس"، والمديرية التنفيذية للمشغل هي مديرية المشاريع الرياضية والاجتماعية.
روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
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