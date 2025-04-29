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مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025
مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025
سبوتنيك عربي
يعقد منتدى قازان حول النقل والخدمات اللوجستية، في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار المقبل، في مدينة قازان الروسية، وستكون جلسة "ممر النقل الدولي شمال - جنوب"... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T07:49+0000
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وسيناقش المشاركون تطوير البنية التحتية على طول ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، وتوسيع نطاق النقل، بالإضافة إلى تطوير أساس قانوني لنقل البضائع. وسيتم خلال المناقشة عرض مشاريع جديدة.ويشارك في الجلسة ممثلون عن حكومة روسيا الاتحادية، والإدارة الرئاسية، والسلطات الإقليمية وشركات النقل، فضلاً عن الزملاء الأجانب من إدارات النقل في إيران، وتركيا وباكستان، والبحرين، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وكازاخستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وقطر، وأوزبكستان، وتركمانستان.وزارة النقل الروسية هي الجهة المنظمة لـ 5 فعاليات في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا العالم الإسلامي: منتدى قازان" حول النقل والخدمات اللوجستية، والذي يعقد في قازان، في الفترة من 13 إلى 18 مايو.يذكر أن الجهة المشغلة لإعداد وإقامة الحدث هي مؤسسة "روسكونغرس"، والمديرية التنفيذية للحدث هي مديرية المشاريع الرياضية والاجتماعية.روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دوليمنتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, الأخبار

مشاريع جديدة لتطوير الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب" في منتدى قازان 2025

07:49 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
 التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
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يعقد منتدى قازان حول النقل والخدمات اللوجستية، في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار المقبل، في مدينة قازان الروسية، وستكون جلسة "ممر النقل الدولي شمال - جنوب" الحدث الرئيسي في جدول أعمال المنتدى.
وسيناقش المشاركون تطوير البنية التحتية على طول ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، وتوسيع نطاق النقل، بالإضافة إلى تطوير أساس قانوني لنقل البضائع. وسيتم خلال المناقشة عرض مشاريع جديدة.
ويشارك في الجلسة ممثلون عن حكومة روسيا الاتحادية، والإدارة الرئاسية، والسلطات الإقليمية وشركات النقل، فضلاً عن الزملاء الأجانب من إدارات النقل في إيران، وتركيا وباكستان، والبحرين، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وكازاخستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وقطر، وأوزبكستان، وتركمانستان.
وفي حلقة نقاشية بعنوان "التعاون في مجال النقل بين دول بحر قزوين"، سيتحدث ممثلو دول "الخمسة في بحر قزوين" (أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان) عن تطوراتهم وخبراتهم المتراكمة في التدابير والأدوات العملية التي تهدف إلى مراقبة وإدارة ممرات النقل.
مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد قول شريف في مدينة قازان الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
بمشاركة دولية واسعة... قازان تستضيف منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"
21 أبريل, 11:27 GMT
وقال وزير النقل في روسيا الاتحادية رومان ستاروفويت: "من أولويات أجندتنا الدولية تطوير البنية التحتية على طول ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وتوسيع نطاق النقل الجغرافي، بالإضافة إلى إرساء أسس قانونية لنقل البضائع. ويشارك زملاؤنا من الدول التي تمر عبرها مسارات مركز التجارة الدولية في هذا العمل. ونولي اهتمامًا خاصًا للتعاون في مجال النقل مع دول بحر قزوين والدول المشاركة في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ونواصل العمل معًا لتطوير الطرق البرية والنقل البري الدولي، وتطبيق الحلول الرقمية في مجال لوجستيات النقل".
خالد دودين، محافظ محافظة الخليل (فلسطين)، فرج خليل سالم، وزير التعليم الفني في ليبيا (بنغازي)، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025
21 أبريل, 14:51 GMT
وزارة النقل الروسية هي الجهة المنظمة لـ 5 فعاليات في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا العالم الإسلامي: منتدى قازان" حول النقل والخدمات اللوجستية، والذي يعقد في قازان، في الفترة من 13 إلى 18 مايو.
يذكر أن الجهة المشغلة لإعداد وإقامة الحدث هي مؤسسة "روسكونغرس"، والمديرية التنفيذية للحدث هي مديرية المشاريع الرياضية والاجتماعية.
روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
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