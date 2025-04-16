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https://sarabic.ae/20250416/اجتماع-اللجنة-المنظمة-لمنتدى-روسيا--العالم-الاسلامي-منتدى-قازن-يعقد-في-17-أبريل--1099589317.html
اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازن" يعقد في 17 أبريل
اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازن" يعقد في 17 أبريل
سبوتنيك عربي
يعقد في الـ17 من أبريل/نيسان، اجتماع اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في دار الحكومة في روسيا الاتحادية. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
قازان
فعالية
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ويشارك في اللقاء مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، ونائب رئيس الحكومة مارات خوسنولين، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.ويبدأ تجمع الصحفيين في تمام الساعة 08:40، أما فعاليات الحدث تبدأ في الساعة 09:30.ويمكن التواصل مع يانا نوفيكوفا المتواجدة في الموقع وللحصول على اعتماد صحفي على الرقم (49-47-525-905-8)، على العنوان: جسر كراسنوبريسنينسكايا، 2 (المدخل 8، الطابق 6، مركز الخدمة رقم 3).الجدير بالذكر أن الاعتماد مطلوب للصحفيين ويجب الإشارة إلى الاسم الكامل والمنصب واسم الوسيلة الإعلامية، ويستمر حتى الساعة 15:30 يوم 16 أبريل.يتمتع منتدى كازان بأهمية خاصة باعتباره منصة للحوار المفتوح والمهم الذي يتم فيه مناقشة القضايا الحالية في عصرنا وتبادل أفضل الأساليب بين البلدان التي تدعم تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.وسيغطي البرنامج الغني للمنتدى قضايا التعاون بين روسيا والدول الإسلامية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، وصناعة الحلال، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والاستثمار، والابتكار، والتكنولوجيا، وأجندة المرأة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والسياحة.بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الحدث اجتماعًا لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وجلسة عامة للمؤتمر الدولي الأول لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بعنوان "التمويل والاستثمار الإسلامي: تعزيز التنمية المستدامة والشراكة العالمية"، والندوة الدولية حول البيئة الحضرية الإسلامية، ومنتدى غرف التجارة والصناعة في دول منظمة التعاون الإسلامي.وسيتمكن ضيوف المنتدى والمشاركون فيه من مشاهدة المعرض الدولي للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي "روسيا حلال إكسبو"، ومعرض العقارات "سوق العقارات الدولي"، والمعرض التجاري الدولي "سوق قازان الحلال"، ومهرجان "يوم الموضة المحتشمة" للأزياء الراقية.
https://sarabic.ae/20250408/منتدى-قازان-2025-منح-جوائز-مرموقة-لرائدات-الأعمال-والخيرات--1099331220.html
قازان
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روسيا, قازان, فعالية
روسيا, قازان, فعالية

اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازن" يعقد في 17 أبريل

08:16 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 09:00 GMT 16.04.2025)
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
/
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تابعنا عبر
يعقد في الـ17 من أبريل/نيسان، اجتماع اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في دار الحكومة في روسيا الاتحادية.
ويشارك في اللقاء مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، ونائب رئيس الحكومة مارات خوسنولين، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.

وبعد الفعالية، سيعقد مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين.

مركز الأسرة قازان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
8 أبريل, 10:31 GMT
ويبدأ تجمع الصحفيين في تمام الساعة 08:40، أما فعاليات الحدث تبدأ في الساعة 09:30.
ويمكن التواصل مع يانا نوفيكوفا المتواجدة في الموقع وللحصول على اعتماد صحفي على الرقم (49-47-525-905-8)، على العنوان: جسر كراسنوبريسنينسكايا، 2 (المدخل 8، الطابق 6، مركز الخدمة رقم 3).
الجدير بالذكر أن الاعتماد مطلوب للصحفيين ويجب الإشارة إلى الاسم الكامل والمنصب واسم الوسيلة الإعلامية، ويستمر حتى الساعة 15:30 يوم 16 أبريل.

ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في الفترة من 13 إلى 18 مايو 2025 في مركز المعارض "كازان إيكسبو". ويعتبر المنتدى منصة دولية فعالة لتطوير الشراكات والتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين روسيا ودول العالم الإسلامي.

يتمتع منتدى كازان بأهمية خاصة باعتباره منصة للحوار المفتوح والمهم الذي يتم فيه مناقشة القضايا الحالية في عصرنا وتبادل أفضل الأساليب بين البلدان التي تدعم تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.
وسيغطي البرنامج الغني للمنتدى قضايا التعاون بين روسيا والدول الإسلامية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، وصناعة الحلال، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والاستثمار، والابتكار، والتكنولوجيا، وأجندة المرأة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والسياحة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الحدث اجتماعًا لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وجلسة عامة للمؤتمر الدولي الأول لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بعنوان "التمويل والاستثمار الإسلامي: تعزيز التنمية المستدامة والشراكة العالمية"، والندوة الدولية حول البيئة الحضرية الإسلامية، ومنتدى غرف التجارة والصناعة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وسيتمكن ضيوف المنتدى والمشاركون فيه من مشاهدة المعرض الدولي للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي "روسيا حلال إكسبو"، ومعرض العقارات "سوق العقارات الدولي"، والمعرض التجاري الدولي "سوق قازان الحلال"، ومهرجان "يوم الموضة المحتشمة" للأزياء الراقية.
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