https://sarabic.ae/20250416/اجتماع-اللجنة-المنظمة-لمنتدى-روسيا--العالم-الاسلامي-منتدى-قازن-يعقد-في-17-أبريل--1099589317.html

اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازن" يعقد في 17 أبريل

اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازن" يعقد في 17 أبريل

سبوتنيك عربي

يعقد في الـ17 من أبريل/نيسان، اجتماع اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في دار الحكومة في روسيا الاتحادية. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T08:16+0000

2025-04-16T08:16+0000

2025-04-16T09:00+0000

روسيا

قازان

فعالية

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ويشارك في اللقاء مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، ونائب رئيس الحكومة مارات خوسنولين، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.ويبدأ تجمع الصحفيين في تمام الساعة 08:40، أما فعاليات الحدث تبدأ في الساعة 09:30.ويمكن التواصل مع يانا نوفيكوفا المتواجدة في الموقع وللحصول على اعتماد صحفي على الرقم (49-47-525-905-8)، على العنوان: جسر كراسنوبريسنينسكايا، 2 (المدخل 8، الطابق 6، مركز الخدمة رقم 3).الجدير بالذكر أن الاعتماد مطلوب للصحفيين ويجب الإشارة إلى الاسم الكامل والمنصب واسم الوسيلة الإعلامية، ويستمر حتى الساعة 15:30 يوم 16 أبريل.يتمتع منتدى كازان بأهمية خاصة باعتباره منصة للحوار المفتوح والمهم الذي يتم فيه مناقشة القضايا الحالية في عصرنا وتبادل أفضل الأساليب بين البلدان التي تدعم تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.وسيغطي البرنامج الغني للمنتدى قضايا التعاون بين روسيا والدول الإسلامية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، وصناعة الحلال، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والاستثمار، والابتكار، والتكنولوجيا، وأجندة المرأة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والسياحة.بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الحدث اجتماعًا لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وجلسة عامة للمؤتمر الدولي الأول لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بعنوان "التمويل والاستثمار الإسلامي: تعزيز التنمية المستدامة والشراكة العالمية"، والندوة الدولية حول البيئة الحضرية الإسلامية، ومنتدى غرف التجارة والصناعة في دول منظمة التعاون الإسلامي.وسيتمكن ضيوف المنتدى والمشاركون فيه من مشاهدة المعرض الدولي للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي "روسيا حلال إكسبو"، ومعرض العقارات "سوق العقارات الدولي"، والمعرض التجاري الدولي "سوق قازان الحلال"، ومهرجان "يوم الموضة المحتشمة" للأزياء الراقية.

https://sarabic.ae/20250408/منتدى-قازان-2025-منح-جوائز-مرموقة-لرائدات-الأعمال-والخيرات--1099331220.html

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روسيا, قازان, فعالية