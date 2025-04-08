https://sarabic.ae/20250408/منتدى-قازان-2025-منح-جوائز-مرموقة-لرائدات-الأعمال-والخيرات--1099331220.html
منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
سبوتنيك عربي
يستمر استقبال طلبات المشاركة لنيل الجوائز الدولية المخصصة لسيدات الأعمال ضمن مسار المرأة في البرنامج الاقتصادي لمنتدى قازان 2025، وذلك لغاية 15 أبريل/نيسان... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T10:31+0000
2025-04-08T10:31+0000
2025-04-08T10:54+0000
قازان
جوائز
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وتهدف هذه الجوائز إلى دعم تحقيق النجاح، وتعزيزالمشاريع التجارية والعلامات التجارية الشخصية التي تلعب دورا محوريا في تعزيز التقدم وبناء جسور التعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى المشاريع الخيرية التي تعمل على تحسين حياة الناس.وأضافت: "تعد الرؤية النسائية ذات الميول الشرقية أحد أكثر أجزاء البرنامج إثارةً في المنتدى الاقتصادي الدولي المقبل "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان". وتابعت: "ستناقش جلسات المنتدى دور المرأة والأسرة في الأعمال والاقتصاد العالمي، وقضايا العمل الخيري وتنظيم ريادة الأعمال النسائية".وتمنح جائزة "Halal Business Woman" للنساء اللواتي يظهرن تميزا في القدرات وروحا ريادية ونهجا مبتكرا في الأعمال، مع السعي لتقديم منتجات وخدمات حلال عالية الجودة. وكانت فازت بالجائزة العام الماضي، المصممة ماندجولاكشمي بهاراتان.من بين معايير تقييم المشاركات: أصالة المشاريع، وتأثيرها على الحياة، والمبادرات، والشهرة، ومدى الالتزام بمعايير الحلال في النشاطين التجاري والخيري.يمكن تقديم طلبات المشاركة عبر موقع منتدى قازان من خلال الروابط المضمنة، حيث تتولى مؤسسة "روسكونغرس" مهمة إعداد وتنظيم منتدى قازان 2025.
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قازان, جوائز
منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
10:31 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 10:54 GMT 08.04.2025)
يستمر استقبال طلبات المشاركة لنيل الجوائز الدولية المخصصة لسيدات الأعمال ضمن مسار المرأة في البرنامج الاقتصادي لمنتدى قازان 2025، وذلك لغاية 15 أبريل/نيسان الجاري.
وتهدف هذه الجوائز إلى دعم تحقيق النجاح، وتعزيزالمشاريع التجارية والعلامات التجارية الشخصية التي تلعب دورا محوريا في تعزيز التقدم وبناء جسور التعاون
بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى المشاريع الخيرية التي تعمل على تحسين حياة الناس.
وقالت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، تاليا مينوللينا: "الاعتراف الدولي، على هامش المنتدى، بالمبادرات النسائية والمشاريع المنفذة يعكس نهج روسيا الودي في تقاربها مع العالم الإسلامي من خلال القيم المشتركة لمصلحة المجتمع العالمي، ومن المتوقع أن يشكل منتدى المرأة أساسًا للإنجازات الدولية المشتركة في المستقبل".
وأضافت: "تعد الرؤية النسائية ذات الميول الشرقية أحد أكثر أجزاء البرنامج إثارةً في المنتدى الاقتصادي الدولي المقبل "روسيا
-العالم الإسلامي: منتدى قازان". وتابعت: "ستناقش جلسات المنتدى دور المرأة والأسرة في الأعمال والاقتصاد العالمي
، وقضايا العمل الخيري وتنظيم ريادة الأعمال النسائية".
وقد تم تأكيد مشاركة عدد من رائدات الأعمال والخبيرات البارزات من روسيا وتركيا والإمارات والهند والبحرين وكازاخستان وأوزبكستان ودول أخرى في هذه المناقشات.
وتمنح جائزة "Halal Business Woman" للنساء اللواتي يظهرن تميزا في القدرات وروحا ريادية ونهجا مبتكرا في الأعمال، مع السعي لتقديم منتجات وخدمات حلال عالية الجودة. وكانت فازت بالجائزة العام الماضي، المصممة ماندجولاكشمي بهاراتان.
أما جائزة "Halal Charity Woman" فهي في مجال الخير ومخصصة للنساء اللواتي يظهرن صفات إنسانية راقية مثل التعاطف والرحمة، ويقدمن الدعم للمحتاجين، وكانت فازت بالجائزة العام الماضي، نائبة رئيس الرابطة الدولية لجمعيات الأعمال الخيرية "ماما"، ورئيسة الصندوق الخيري الإقليمي "ماما" في موسكو، يوليا فاليريفنا كليبيكوفا- بابيت ش.
من بين معايير تقييم المشاركات: أصالة المشاريع، وتأثيرها على الحياة، والمبادرات، والشهرة، ومدى الالتزام بمعايير الحلال في النشاطين التجاري والخيري.
يمكن تقديم طلبات المشاركة عبر موقع منتدى قازان من خلال الروابط المضمنة
، حيث تتولى مؤسسة "روسكونغرس" مهمة إعداد وتنظيم منتدى قازان 2025.