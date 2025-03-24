https://sarabic.ae/20250324/صربيا-مجموعة-بريكس-أيقظت-الأمل-في-عالم-أكثر-عدلا-1098891908.html
صربيا: مجموعة "بريكس" أيقظت الأمل في عالم أكثر عدلا
صربيا: مجموعة "بريكس" أيقظت الأمل في عالم أكثر عدلا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، أن مجموعة "بريكس" أيقظت الأمل في إمكانية وجود عالم أكثر عدلا، وأن صربيا تتابع تطور هذه المنظمة. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T06:30+0000
2025-03-24T06:30+0000
2025-03-24T06:30+0000
مجموعة بريكس
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صربيا
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وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "لقد أيقظت مجموعة "بريكس" الأمل في إمكانية وجود عالم أكثر عدلا، ويمكن للمرء أن يكون بين الأصدقاء الذين لا يبتزوننا ولا يطلبون منا أي شيء. وستكون صربيا غير مسؤولة للغاية إذا لم تتبع ذلك".وتابع: "من السابق لأوانه الحديث عن أي زيادة في درجة وجودنا. لكن من الواضح أننا مهتمون للغاية بمعرفة المزيد عن بريكس".وفي عام 2024، شارك فولين في قمة "بريكس" في قازان. أما بالنسبة لقمة 2025 التي ستعقد في البرازيل، فلم يعرف بعد ما إذا كانت ستعقد فقط للدول الأعضاء في الرابطة، أم أنها ستعقد في شكل أوسع، مثل قمة قازان، حسبما أشار فولين.وفي بداية شهر مارس/آذار، تم إنشاء مجموعة التعاون مع "بريكس" في الجمعية الصربية (البرلمان)، وهي الآن في مرحلة إجراءات التسجيل. وضمت في المجمل 18 نائبا، من بينهم نواب من حركة فولين الاشتراكية. وأصبح نائب رئيس الحركة الاشتراكية، بويان توربيكا، رئيسا للمجموعة.رائد فضاء روسي: التعاون بين دول "بريكس" يمنع عسكرة الفضاءبوتين: زيلينسكي أوصل نفسه إلى طريق مسدود بإحجامه عن المفاوضات مع روسيا
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مجموعة بريكس, العالم, صربيا
مجموعة بريكس, العالم, صربيا
صربيا: مجموعة "بريكس" أيقظت الأمل في عالم أكثر عدلا
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، أن مجموعة "بريكس" أيقظت الأمل في إمكانية وجود عالم أكثر عدلا، وأن صربيا تتابع تطور هذه المنظمة.
وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "لقد أيقظت مجموعة "بريكس" الأمل في إمكانية وجود عالم أكثر عدلا، ويمكن للمرء أن يكون بين الأصدقاء الذين لا يبتزوننا ولا يطلبون منا أي شيء. وستكون صربيا غير مسؤولة للغاية إذا لم تتبع ذلك".
ووفقا له، فإن صربيا مهتمة بمعرفة ما هي مجموعة "بريكس" وما هي الخيارات المتاحة.
وتابع: "من السابق لأوانه الحديث عن أي زيادة في درجة وجودنا. لكن من الواضح أننا مهتمون للغاية بمعرفة المزيد عن بريكس".
وفي عام 2024، شارك فولين في قمة "بريكس" في قازان. أما بالنسبة لقمة 2025 التي ستعقد في البرازيل، فلم يعرف بعد ما إذا كانت ستعقد فقط للدول الأعضاء في الرابطة، أم أنها ستعقد في شكل أوسع، مثل قمة قازان، حسبما أشار فولين.
وفي بداية شهر مارس/آذار، تم إنشاء مجموعة التعاون مع "بريكس" في الجمعية الصربية (البرلمان)، وهي الآن في مرحلة إجراءات التسجيل. وضمت في المجمل 18 نائبا، من بينهم نواب من حركة فولين الاشتراكية. وأصبح نائب رئيس الحركة الاشتراكية، بويان توربيكا، رئيسا للمجموعة.