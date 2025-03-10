منتدى "بريكس دبي للاستثمار" يتحول لمنصة دائمة في الإمارات العربية المتحدة
© Photo / Press Service of the Dubai BRICS Investment Forumمنتدى "بريكس دبي للاستثمار" يتحول لمنصة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
© Photo / Press Service of the Dubai BRICS Investment Forum
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انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 7 و8 مارس/آذار، منتدى "بريكس للاستثمار" في دبي لدول "بريكس"، الذي أصبح منصة لمناقشة وإطلاق مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات دولار.
ويهدف المنتدى إلى خلق مناخ استثماري ملائم في دول "بريكس"، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية والمالية الدولية، وإقامة الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك المرأة في الأنشطة الاقتصادية، ودعم المشاريع الإنسانية.
© Photo / Press Service of the Dubai BRICS Investment Forumمنتدى "بريكس دبي للاستثمار" يتحول لمنصة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
منتدى "بريكس دبي للاستثمار" يتحول لمنصة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
© Photo / Press Service of the Dubai BRICS Investment Forum
وحضر المنتدى ممثلون عن 18 دولة، بمن في ذلك مندوبون من دول مجموعة "بريكس"، إلى جانب رجال أعمال من أفريقيا وأوروبا.
وتضمنت القضايا التي تمت مناقشتها إطلاق منصة رقمية للتفاعل بين المستثمرين الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مساحة معلوماتية واحدة، وتطوير مشاريع في مجالات الطاقة والطب والذكاء الاصطناعي والبناء والبيئة والتعليم.
وتشمل مشاريع الاستثمار، بيت "بريكس" (إنشاء مراكز تجارية ومجمعات سكنية في 10 دول من مجموعة "بريكس")، والطاقة الصغيرة (إنشاء 500 محطة طاقة صغيرة)، وحرم "بريكس": (إنشاء حرم جامعي في الإمارات العربية المتحدة وروسيا)، وبطاقة طالب "بريكس" (إصدار بطاقة لـ 30 مليون طالب)، و"بريكس" ميديا (إنشاء شبكة اجتماعية يتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى نحو 100 مليون مستخدم).
© Photo / Press Service of the Dubai BRICS Investment Forumمنتدى "بريكس دبي للاستثمار" يتحول لمنصة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
منتدى "بريكس دبي للاستثمار" يتحول لمنصة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
© Photo / Press Service of the Dubai BRICS Investment Forum
واختتم المنتدى بحفل توزيع شهادات ودبلومات "سفير أعمال بريكس" على خريجي الكلية الدبلوماسية في الجامعة الأوراسية الدولية.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، رئيس الجامعة الأوراسية الدولية، قسطنطين كليمينكو بوغدانوف، لوسائل الإعلام، إن منتدى "بريكس دبي للاستثمار" شكل مجتمع الأعمال العالمي نادي "بريكس" الدولي وأصبح منصة دائمة.
يذكر أن الاجتماع المقبل للمستثمرين ضمن المنتدى سيعقد في دبي يومي 11 و12 نوفمبر /تشرين الثاني 2025.