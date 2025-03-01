https://sarabic.ae/20250301/قديروف-يعلن-مشاركته-بـمنتدى-بريكس-للاستثمار-في-دبي--1098298065.html
قديروف يعلن مشاركته بـ"منتدى بريكس للاستثمار في دبي"
قديروف يعلن مشاركته بـ"منتدى بريكس للاستثمار في دبي"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مشاركته في منتدى استثمار "بريكس" في دبي، الذي سيعقد يومي 7 و8 مارس/ آذار 2025 في الإمارات العربية المتحدة. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T19:10+0000
2025-03-01T19:10+0000
2025-03-01T19:10+0000
العالم العربي
مجموعة بريكس
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وسيصبح المنتدى منصة جديدة لمناقشة تطوير الأعمال في سياق التحول العالمي، وسيجمع الوزراء والبرلمانيين وممثلي السلك الدبلوماسي وأصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين والخبراء وغيرهم من الأشخاص المؤثرين في منصة واحدة.والمواضيع الرئيسية للمنتدى هي: "خلق مناخ استثماري مناسب في دول البريكس"، "تشكيل بنية تحتية دولية استثمارية ومالية جديدة"، "تكامل الموارد الاستثمارية المشتركة للبريكس لتمويل مشاريع البنية التحتية"، "تشكيل مجتمع أعمال عالمي من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول بريكس".وتنظم المنتدى لجنة تضم رؤساء جمعيات الأعمال وقادة مجتمع الأعمال وكبار مديري شركات الأعمال الدولية.ويرأس اللجنة المنظمة للمنتدى عميد الجامعة الأوراسية الدولية، ورئيس الشبكة الدولية "بيت بريكس" كونستانتين كليمينكو بوغدانوف.وأعرب رمضان قديروف عن تقديره الكبير لأهمية الحدث المقبل، مشيرا في رسالته إلى اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أن منتدى دبي للاستثمار في بريكس سيصبح بالتأكيد حدثًا مهمًا في إقامة حوار واسع النطاق بين مجتمعات الأعمال في دول البريكس.
https://sarabic.ae/20250228/رائد-فضاء-روسي-يقيم-تعاون-دول-بريكس-في-مجال-الفضاء-1098257906.html
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العالم العربي, مجموعة بريكس
العالم العربي, مجموعة بريكس
قديروف يعلن مشاركته بـ"منتدى بريكس للاستثمار في دبي"
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مشاركته في منتدى استثمار "بريكس" في دبي، الذي سيعقد يومي 7 و8 مارس/ آذار 2025 في الإمارات العربية المتحدة.
وسيصبح المنتدى منصة جديدة لمناقشة تطوير الأعمال في سياق التحول العالمي، وسيجمع الوزراء والبرلمانيين وممثلي السلك الدبلوماسي وأصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين والخبراء وغيرهم من الأشخاص المؤثرين في منصة واحدة.
والمواضيع الرئيسية للمنتدى هي: "خلق مناخ استثماري مناسب في دول البريكس"، "تشكيل بنية تحتية دولية استثمارية ومالية جديدة"، "تكامل الموارد الاستثمارية المشتركة للبريكس لتمويل مشاريع البنية التحتية"، "تشكيل مجتمع أعمال عالمي من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول بريكس".
وتنظم المنتدى لجنة تضم رؤساء جمعيات الأعمال وقادة مجتمع الأعمال وكبار مديري شركات الأعمال الدولية.
ويرأس اللجنة المنظمة للمنتدى عميد الجامعة الأوراسية الدولية، ورئيس الشبكة الدولية "بيت بريكس" كونستانتين كليمينكو بوغدانوف.
وأعرب رمضان قديروف عن تقديره الكبير لأهمية الحدث المقبل، مشيرا في رسالته إلى اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أن منتدى دبي للاستثمار في بريكس سيصبح بالتأكيد حدثًا مهمًا في إقامة حوار واسع النطاق بين مجتمعات الأعمال في دول البريكس.