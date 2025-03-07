عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار" في دبي

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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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لقاء سبوتنيك
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59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
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حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
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صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250307/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-منتدى-بريكس-للاستثمار-في-دبي-1098466530.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار" في دبي
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار" في دبي
سبوتنيك عربي
بدأت فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار"، اليوم الجمعة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين روس وعرب، بالإضافة إلى وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي في افتتاح الجلسة... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T10:37+0000
2025-03-07T10:37+0000
حصري
روسيا
الامارات
منتدى بريكس للاستثمار
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ويركز المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين، على دعم وتنمية الاستثمار بين دول مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى تطوير الأعمال في ظل التحولات العالمية، وسيجمع الحدث تحت مظلة واحدة وزراء وبرلمانيين ودبلوماسيين ومالكي الشركات وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء وشخصيات مؤثرة أخرى.ويقام المنتدى تحت إشراف لجنة تنظيمية تضم قادة قطاعات الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات الدولية. ويتولى رئاسة اللجنة المنظمة رئيس الجامعة الدولية الأوراسية، ورئيس الشبكة الدولية "بيت بريكس"، كونستانتين كليمنكو بوغدانوف.والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، فيما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.
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حصري, روسيا, الامارات, منتدى بريكس للاستثمار
حصري, روسيا, الامارات, منتدى بريكس للاستثمار

عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار" في دبي

10:37 GMT 07.03.2025
© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
 فعاليات منتدى مؤتمر بريكس للاستثمار في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
بدأت فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار"، اليوم الجمعة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين روس وعرب، بالإضافة إلى وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي في افتتاح الجلسة الأولى، بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
ويركز المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين، على دعم وتنمية الاستثمار بين دول مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى تطوير الأعمال في ظل التحولات العالمية، وسيجمع الحدث تحت مظلة واحدة وزراء وبرلمانيين ودبلوماسيين ومالكي الشركات وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء وشخصيات مؤثرة أخرى.

وستتم مناقشة عدة ملفات أهمها، خلق بيئة استثمارية مواتية لرجال الأعمال من دول البريكس، وتشكيل بنية تحتية استثمارية ومالية دولية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.

© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
 فعاليات منتدى مؤتمر بريكس للاستثمار في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik
ويقام المنتدى تحت إشراف لجنة تنظيمية تضم قادة قطاعات الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات الدولية. ويتولى رئاسة اللجنة المنظمة رئيس الجامعة الدولية الأوراسية، ورئيس الشبكة الدولية "بيت بريكس"، كونستانتين كليمنكو بوغدانوف.
وفي هذا السياق كشف بوغدانوف، عن النية في تنظيم منتدى بريكس للإعلام خلال الأشهر المقبلة، بسبب قوة الإعلام وتأثيره على التواصل بين شعوب بريكس وتقريب وجهات النظر.
© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
 فعاليات منتدى مؤتمر بريكس للاستثمار في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik

وتضم "بريكس" مجموعة سياسية واقتصادية، بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح "بريكس".

© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
 فعاليات منتدى مؤتمر بريكس للاستثمار في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik
والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، فيما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.
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