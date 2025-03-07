عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik
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بدأت فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار"، اليوم الجمعة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين روس وعرب، بالإضافة إلى وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي في افتتاح الجلسة الأولى، بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
ويركز المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين، على دعم وتنمية الاستثمار بين دول مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى تطوير الأعمال في ظل التحولات العالمية، وسيجمع الحدث تحت مظلة واحدة وزراء وبرلمانيين ودبلوماسيين ومالكي الشركات وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء وشخصيات مؤثرة أخرى.
وستتم مناقشة عدة ملفات أهمها، خلق بيئة استثمارية مواتية لرجال الأعمال من دول البريكس، وتشكيل بنية تحتية استثمارية ومالية دولية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.
© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik
ويقام المنتدى تحت إشراف لجنة تنظيمية تضم قادة قطاعات الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات الدولية. ويتولى رئاسة اللجنة المنظمة رئيس الجامعة الدولية الأوراسية، ورئيس الشبكة الدولية "بيت بريكس"، كونستانتين كليمنكو بوغدانوف.
وفي هذا السياق كشف بوغدانوف، عن النية في تنظيم منتدى بريكس للإعلام خلال الأشهر المقبلة، بسبب قوة الإعلام وتأثيره على التواصل بين شعوب بريكس وتقريب وجهات النظر.
© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik
وتضم "بريكس" مجموعة سياسية واقتصادية، بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح "بريكس".
© Sputnik فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
فعاليات منتدى "مؤتمر بريكس للاستثمار" في دبي
© Sputnik
والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، فيما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.