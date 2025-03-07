https://sarabic.ae/20250307/رئيسة-سيدات-الأعمال-الإماراتي-الأردني-تكشف-لـسبوتنيك-أهمية-التنوع-بين-دول-بريكس-1098475983.html

رئيسة "سيدات الأعمال الإماراتي الأردني" تكشف لـ"سبوتنيك" أهمية التنوع بين دول "بريكس"

رئيسة "سيدات الأعمال الإماراتي الأردني" تكشف لـ"سبوتنيك" أهمية التنوع بين دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

صرحت أثير الخاطر، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الإماراتي - الأردني، بأن تجمع "بريكس" هو مجموعة من الدول بصيغ مختلفة وبقدرات مالية مختلفة ومع دمج كل هذه المجموعة في... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T14:10+0000

2025-03-07T14:10+0000

2025-03-07T14:14+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

منتدى بريكس للاستثمار

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وقالت الخاطر لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى "بريكس دبي للاستثمار"، إن "التنوع في الاستثمارات يعني التنوع في المنتجات، وفي الخبرات وفي صيغة التعامل. من لديه تكنولوجيا متطورة يفيد الدول الأخرى ومن لديه طريقة تصنيع أفضل يتبادلها مع غيره".وأكدت الخاطر على أهمية هذا التنوع في تنمية الاستثمار، بأنه "تنوع في المنتجات والخبرات وفي صيغة التعامل أيضا، لأن كل بلد لديه تكنولوجيا مختلفة وعلينا تجميع هذه التكنولوجيا إذا كانت عبارة عن معرفة أو طبيعة تصنيع جديدة، وكل هذه الأشياء تجتمع في مكان واحد، فالمنتج الذي سيخرج سيكون أفضل لأنه سيكون فيه اختلافات من دول متعددة، كل حسب اختلافه وتكنولوجياته وقدرته على التطويع".وردًا على سؤال بشأن تفوات اقتصادات "بريكس"، أوضحت الخاطر أن "البريكس" في الوقت الحاضر تغطي ما نسبته أو ما يتعدى 43 % من حجم التجارة حول العالم، حسب تواجدها الحالي، وهناك دول كثير تتمنى الدخول في البريكس، وتجمع هذه المجموعة سيعطي دفعة كبيرة وإمكانية أكبر وقدرة مالية أكثر".وتابعت: "والمنتجات الموجودة إذا ما كانت منتجات خدماتية أو منتجات للاستخدام ستكون قوتها أكبر لأنه بسببها سيحدث انتشار واسع، ونحن نتحدث عن مجموعة من الدول بصيغ مختلفة وبقدرات مالية مختلفة ومع دمج كل هذه المجموعة في مكان واحد سيعطي نتيجة مختلفة وقوية جدا".وأردفت: "ولقد رأينا اليوم الحلول التي يحاولون في "البريكس" إيصالها للجميع وهي حلول موجودة الآن ولكنها لم تصل للجميع، والاتحاد قوة، وكلما كان الاجتماع أكبر كلما كانت الدول أكثر وكلما كانت الصيغ أقوى".وحول رأيها بالقوة الاقتصادية الروسية وانتشارها، أوضحت أثير الخاطر، أن "روسيا من أقوى الدول حاليا، والتكنولوجيا والاقتصاد شيء رائع وقوي جدا، وباعتبار أنه سينتشر عن طريق دبي، فإن الصيغة الانتشارية ستكون أوسع لأنها نقطة وصل رئيسة تصل بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وجميع الدول الأخرى".وأعربت عن أمنيتها في رؤية سيدات أعمال روسيات في مؤتمرات ومنتديات مقبلة، قائلة: "نتمنى رؤية سيدات أعمال روسيات، وهذا ما نسعى إليه، كما نتمنى توقيع اتفاقيات على المدى البعيد مع سيدات أعمال روسيات ومن البرازيل ومن أفريقيا، ونتمنى أن يكون "البريكس" فاتحة أبواب لمثل هذه الأعمال".وبدأت فعاليات "منتدى بريكس للاستثمار"، اليوم الجمعة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ومسؤولين روس وعرب، بالإضافة إلى وكالة "سبوتنيك"، كشريك إعلامي في افتتاح الجلسة الأولى، بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويركز المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين، على دعم وتنمية الاستثمار بين دول مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى تطوير الأعمال في ظل التحولات العالمية، وسيجمع الحدث تحت مظلة واحدة وزراء وبرلمانيين ودبلوماسيين ومالكي شركات وكبار المديرين التنفيذيين وخبراء وشخصيات مؤثرة أخرى.والتحقت بالمجموعة في عام 2024، مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، فيما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.

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