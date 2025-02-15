الإعلان عن موعد ومكان قمة "بريكس" لعام 2025.. فيديو
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورتحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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شهد، اليوم السبت، الإعلان عن موعد ومكان انعقاد قمة "بريكس" للعام الحالي 2025.
وتم تأكيد مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل كمكان لاجتماع رؤساء دول "بريكس"، والتي ستعقد يومي 6 و 7 يوليو/ تموز المقبل.
وتم الإعلان من قبل وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، وعمدة مدينة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، في مقطع فيديو نُشر حساب الأخير عبر منصة "إكس".
وصرح فييرا قائلا: "لقد سمح لي الرئيس بالإعلان عن أن اجتماع رؤساء دول "بريكس" سيكون في ريو دي جانيرو، في يوليو من هذا العام، يومي 6 و 7، عندما نستقبل في المدينة زعماء الدول العشرين التي تندمج في المجموعة، بين الأعضاء الكاملين والشركاء".
AGORA É OFICIAL! BRICS NO RIO!— Eduardo Paes (@eduardopaes) February 15, 2025
Obrigado presidente @LulaOficial e ministro Mauro Vieira!
Estamos muito orgulhosos de receber esse grande encontro em nome de todos os brasileiros e brasileiras! pic.twitter.com/n6n5a5M4Um
وفي القمة، سيناقش ممثلو روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، من بين مواضيع أخرى، إنشاء عملة مشتركة للمفاوضات الدولية.
É o Rio no centro do mundo!— Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 15, 2025
Depois de sediar a Cúpula do G20, nossa cidade vai receber os líderes do BRICS em 2025. O grupo de países em desenvolvimento conta com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول "بريكس"، إذا خفضت قيمة الدولار الأمريكي.
وفي قمة "بريكس" التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في روسيا، ناقشت الدول الأعضاء تعزيز المعاملات غير الدولارية وتعزيز العملات المحلية.
30 نوفمبر 2024, 18:45 GMT
وقالت حكومة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن كتلة "بريكس" ستركز تحت الرئاسة البرازيلية على تعزيز التعاون مع الدول النامية، في ما يسمى بالجنوب العالمي، وعلى إصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف.
وأضافت أن أولويات البرازيل بالنسبة للكتلة تشمل "تطوير وسائل الدفع"، لتشجيع التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.
وفي الشهر الماضي، قال كبير المفاوضين البرازيليين في مجموعة "بريكس"، إدواردو سابويا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنه لا توجد خطة ملموسة لاستبدال الدولار، وإنما محادثات حول استخدام العملات المحلية في المعاملات.
وقد توسعت مجموعة "بريكس" بشكل كبير منذ إنشائها في عام 2009، وهي تشمل حاليا دولا، مثل إيران، ومصر، والإمارات العربية المتحدة.