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الإعلان عن موعد ومكان قمة "بريكس" لعام 2025.. فيديو
الإعلان عن موعد ومكان قمة "بريكس" لعام 2025.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهد، اليوم السبت، الإعلان عن موعد ومكان انعقاد قمة "بريكس" للعام الحالي 2025. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتم تأكيد مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل كمكان لاجتماع رؤساء دول "بريكس"، والتي ستعقد يومي 6 و 7 يوليو/ تموز المقبل.وتم الإعلان من قبل وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، وعمدة مدينة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، في مقطع فيديو نُشر حساب الأخير عبر منصة "إكس".وفي القمة، سيناقش ممثلو روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، من بين مواضيع أخرى، إنشاء عملة مشتركة للمفاوضات الدولية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول "بريكس"، إذا خفضت قيمة الدولار الأمريكي.وفي قمة "بريكس" التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في روسيا، ناقشت الدول الأعضاء تعزيز المعاملات غير الدولارية وتعزيز العملات المحلية.وقالت حكومة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن كتلة "بريكس" ستركز تحت الرئاسة البرازيلية على تعزيز التعاون مع الدول النامية، في ما يسمى بالجنوب العالمي، وعلى إصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف.وأضافت أن أولويات البرازيل بالنسبة للكتلة تشمل "تطوير وسائل الدفع"، لتشجيع التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.وفي الشهر الماضي، قال كبير المفاوضين البرازيليين في مجموعة "بريكس"، إدواردو سابويا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنه لا توجد خطة ملموسة لاستبدال الدولار، وإنما محادثات حول استخدام العملات المحلية في المعاملات.وقد توسعت مجموعة "بريكس" بشكل كبير منذ إنشائها في عام 2009، وهي تشمل حاليا دولا، مثل إيران، ومصر، والإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20241130/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بشأن-خططها-لإنشاء-بديل-للدولار-1095357702.html
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أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

الإعلان عن موعد ومكان قمة "بريكس" لعام 2025.. فيديو

17:39 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورتحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا
تحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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تابعنا عبر
شهد، اليوم السبت، الإعلان عن موعد ومكان انعقاد قمة "بريكس" للعام الحالي 2025.
وتم تأكيد مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل كمكان لاجتماع رؤساء دول "بريكس"، والتي ستعقد يومي 6 و 7 يوليو/ تموز المقبل.
وتم الإعلان من قبل وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، وعمدة مدينة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، في مقطع فيديو نُشر حساب الأخير عبر منصة "إكس".
وصرح فييرا قائلا: "لقد سمح لي الرئيس بالإعلان عن أن اجتماع رؤساء دول "بريكس" سيكون في ريو دي جانيرو، في يوليو من هذا العام، يومي 6 و 7، عندما نستقبل في المدينة زعماء الدول العشرين التي تندمج في المجموعة، بين الأعضاء الكاملين والشركاء".
وفي القمة، سيناقش ممثلو روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، من بين مواضيع أخرى، إنشاء عملة مشتركة للمفاوضات الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول "بريكس"، إذا خفضت قيمة الدولار الأمريكي.
وفي قمة "بريكس" التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في روسيا، ناقشت الدول الأعضاء تعزيز المعاملات غير الدولارية وتعزيز العملات المحلية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار
30 نوفمبر 2024, 18:45 GMT
وقالت حكومة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن كتلة "بريكس" ستركز تحت الرئاسة البرازيلية على تعزيز التعاون مع الدول النامية، في ما يسمى بالجنوب العالمي، وعلى إصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف.
وأضافت أن أولويات البرازيل بالنسبة للكتلة تشمل "تطوير وسائل الدفع"، لتشجيع التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.
وفي الشهر الماضي، قال كبير المفاوضين البرازيليين في مجموعة "بريكس"، إدواردو سابويا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنه لا توجد خطة ملموسة لاستبدال الدولار، وإنما محادثات حول استخدام العملات المحلية في المعاملات.
وقد توسعت مجموعة "بريكس" بشكل كبير منذ إنشائها في عام 2009، وهي تشمل حاليا دولا، مثل إيران، ومصر، والإمارات العربية المتحدة.
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