https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بالرسوم-الجمركية-إذا-ابتعدت-عن-الدولار-1097329891.html

ترامب يهدد دول "بريكس" بالرسوم الجمركية إذا "ابتعدت عن الدولار"

ترامب يهدد دول "بريكس" بالرسوم الجمركية إذا "ابتعدت عن الدولار"

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إذا قررت تلك الدول التخلي عن الدولار الأمريكي... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T01:53+0000

2025-01-31T01:53+0000

2025-01-31T02:08+0000

ترامب

مجموعة بريكس

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتب ترامب على منصته "ثروث سوشيال": "إن فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، قد انتهت. سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية على ما يبدو بأنها لن تخلق عملة جديدة للبريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة، ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع في الاقتصاد الأميركي الرائع".وأضاف: "ابحثوا عن دولة غبية آخرى، لا فرصة على الإطلاق لاستبدال دول "بريكس" الدولار الأمريكي بعملة أخرى في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية، ووداعًا لأمريكا!"وظلت المناقشات حول ظهور أداة دفع واحدة لأعضاء "بريكس" مستمرة منذ عدة سنوات، وعلى سبيل المثال، تم تقديم اقتراحات مفادها أن مثل هذه العملة يمكن دعمها ليس فقط بالذهب، بل وأيضا بمجموعات أخرى من السلع، وخاصة المعادن الأرضية النادرة والأراضي.وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء حديثه في اجتماع نادي فالداي الدولي للمناقشة، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أنه من المبكر الحديث عن إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، ولا يوجد مثل هذا الهدف، وتتم خدمة ثلثي حجم التجارة الروسية بالعملات الوطنية، وتمثل هذه النسبة في دول "بريكس" 88% بالفعل.و"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.

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ترامب, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم