https://sarabic.ae/20241130/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بشأن-خططها-لإنشاء-بديل-للدولار-1095357702.html

ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار

ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الدول الأعضاء في تحالف "بريكس"، بفرض تعريفات ضخمة، ما لم تتخل عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T18:45+0000

2024-11-30T18:45+0000

2024-11-30T18:45+0000

مجموعة بريكس

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتب عبر منصته "تروث سوشيال"، اليوم السبت: "نطالب هذه الدول بالتزامها بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة "بريكس" أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%".وأضاف ترامب أنه "إلى جانب فرض التعريفات الجمركية، فإن التجارة مع أمريكا ستكون محدودة أيضا بالنسبة لهذه الدول، إذا استمرت في التخلي عن الدولار كعملة حسابية لها".وظلت المناقشات حول ظهور أداة دفع واحدة لأعضاء "بريكس" مستمرة منذ عدة سنوات، وعلى سبيل المثال، تم تقديم اقتراحات مفادها أن مثل هذه العملة يمكن دعمها ليس فقط بالذهب، بل وأيضا بمجموعات أخرى من السلع، وخاصة المعادن الأرضية النادرة والأراضي.وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء حديثه في اجتماع نادي فالداي الدولي للمناقشة، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى أنه من المبكر الحديث عن إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، ولا يوجد مثل هذا الهدف، وتتم خدمة ثلثي حجم التجارة الروسية بالعملات الوطنية، وتمثل هذه النسبة في دول "بريكس" 88% بالفعل.و"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.

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