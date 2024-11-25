إيران: تخلصنا من نظام "سويفت" ونستخدم حاليا العملات الوطنية في تسوية التعاملات مع دول"بريكس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241125/إيران-تخلصنا-من-نظام-سويفت-ونستخدم-حاليا-العملات-الوطنية-في-تسوية-التعاملات-مع-دولبريكس-1095152090.html
إيران: تخلصنا من نظام "سويفت" ونستخدم حاليا العملات الوطنية في تسوية التعاملات مع دول"بريكس"
إيران: تخلصنا من نظام "سويفت" ونستخدم حاليا العملات الوطنية في تسوية التعاملات مع دول"بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين، أنه يعتزم إطلاق عملته الرقمية "الريال الرقمي"، في المستقبل القريب، كجزء من جهد أكبر لتحديث النظام المصرفي في البلاد... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T08:50+0000
2024-11-25T08:50+0000
اقتصاد
إيران
أخبار إيران
روسيا
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/18/1077380702_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_4b4b020f7019242a6f58a677ef49c7f3.jpg
وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، عن الخطط المقبلة لإطلاق "الريال الرقمي"، خلال المؤتمر السنوي الـ11 حول الأنظمة المصرفية والدفع الحديثة.وفي كلمته له خلال الحدث، وصف فرزين المؤتمر بأنه "فرصة لمراجعة السياسات وتحديد المسار المستقبلي للنظام المصرفي".وأبرز فرزين نقاط القوة والتحديات التي يواجهها النظام المصرفي الإيراني، مؤكدًا على بنيته التحتية الرقمية القوية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد على قرب تشغيل "الريال الرقمي"، مشددًا على التزام البنك المركزي بتطوير الممارسات المصرفية الحديثة.وفي معرض حديثه عن التفاعلات المصرفية الدولية، أقر محافظ البنك المركزي الإيراني، بالتحديات التي تفرضها العقوبات، لكنه أشار إلى التقدم في الحلول البديلة.وقال إن "العقوبات لا تزال تشكل عقبة كبيرة، لكننا قطعنا خطوات ملحوظة في السنوات الأخيرة"، مستشهدا بتنفيذ نظام "أسيومر"، الذي تم تصميمه للتعاون المالي الآسيوي كبديل لنظام "سويفت"، ما يتيح المعاملات مع دول مثل الهند وباكستان.وتابع: "لقد استبدلنا "سويفت" بهذه المنصة، وعززنا علاقاتنا مع مجموعة "بريكس"، التي تشكّل التجارة العالمية، بخطة استراتيجية حتى عام 2025"، مضيفا أن "الخطة تركز على توسيع استخدام إيران للعملات الوطنية، التي نستخدمها حاليا في تعزيز التعاملات مع أعضاء "بريكس"، من أجل خلق فرص لإيران للاندماج في النظام".وأشار فرزين إلى أن "الصين وروسيا، تتقدمان بالفعل في هذا الاتجاه، ونحن نهدف إلى تسوية المعاملات باستخدام عملات "بريكس"، كما ذكر المحافظ أن منصة التسوية عبر الحدود مازالت في مراحلها المبكرة حاليا، والتي يمكن أن تسهّل التبادلات المالية الدولية بشكل أكبر.وفيما يتعلق بالاتصال الإقليمي، قدّم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، تفاصيل الجهود المبذولة لربط شبكة الدفع الإيرانية "شتاب" بنظام "مير" الروسي.وقال: "في الآونة الأخيرة، تم ربط نظام "شتاب" بنظام "مير" الروسي، والعديد من البنوك تعمل الآن على النظام".وبينما لا يزال طرح النظام في مراحله الأولية، فقد أعرب فرزين، عن تفاؤله بشأن توسع "شتاب" التدريجي، موضحا أن الخطط المستقبلية تشمل تمكين السياح الروس من استخدام أنظمة نقاط البيع الإيرانية، خلال موسم الشتاء الحالي، والسماح للسائحين الإيرانيين بالوصول إلى خدمات نقاط البيع الروسية، بحلول أوائل العام المقبل 2025.
https://sarabic.ae/20241121/إيران-تطلب-الانضمام-إلى-بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-1095062409.html
https://sarabic.ae/20241111/انتهاء-المرحلة-الأولى-من-دمج-نظامي-الدفع-الروسي-مير-والإيراني-شتاب-1094688862.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/18/1077380702_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_39cbaab5ce23e9441920007eb863f10f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, إيران, أخبار إيران, روسيا, مجموعة بريكس
اقتصاد, إيران, أخبار إيران, روسيا, مجموعة بريكس

إيران: تخلصنا من نظام "سويفت" ونستخدم حاليا العملات الوطنية في تسوية التعاملات مع دول"بريكس"

08:50 GMT 25.11.2024
© AP Photoالعملة الإيرانية
العملة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملة الإيرانية
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين، أنه يعتزم إطلاق عملته الرقمية "الريال الرقمي"، في المستقبل القريب، كجزء من جهد أكبر لتحديث النظام المصرفي في البلاد وتحسين التعاون المالي الدولي.
وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، عن الخطط المقبلة لإطلاق "الريال الرقمي"، خلال المؤتمر السنوي الـ11 حول الأنظمة المصرفية والدفع الحديثة.
وفي كلمته له خلال الحدث، وصف فرزين المؤتمر بأنه "فرصة لمراجعة السياسات وتحديد المسار المستقبلي للنظام المصرفي".
وأبرز فرزين نقاط القوة والتحديات التي يواجهها النظام المصرفي الإيراني، مؤكدًا على بنيته التحتية الرقمية القوية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار إلى أن "شبكة الدفع الإيرانية "شتاب"، التي تتم معالجة المعاملات فيها في أقل من ثانيتين، هي من بين الأكثر كفاءة في المنطقة".
وأكد على قرب تشغيل "الريال الرقمي"، مشددًا على التزام البنك المركزي بتطوير الممارسات المصرفية الحديثة.
مقر بنك التنمية التابع لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
إيران تطلب الانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ"بريكس"
21 نوفمبر, 16:22 GMT
وفي معرض حديثه عن التفاعلات المصرفية الدولية، أقر محافظ البنك المركزي الإيراني، بالتحديات التي تفرضها العقوبات، لكنه أشار إلى التقدم في الحلول البديلة.
وقال إن "العقوبات لا تزال تشكل عقبة كبيرة، لكننا قطعنا خطوات ملحوظة في السنوات الأخيرة"، مستشهدا بتنفيذ نظام "أسيومر"، الذي تم تصميمه للتعاون المالي الآسيوي كبديل لنظام "سويفت"، ما يتيح المعاملات مع دول مثل الهند وباكستان.

وأوضح فرزين أن "نظام "أسيومر" أصبح جاهزا للعمل بشكل كامل، في 2 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وعزز قدرة إيران على إدارة العقوبات بشكل فعال".

وتابع: "لقد استبدلنا "سويفت" بهذه المنصة، وعززنا علاقاتنا مع مجموعة "بريكس"، التي تشكّل التجارة العالمية، بخطة استراتيجية حتى عام 2025"، مضيفا أن "الخطة تركز على توسيع استخدام إيران للعملات الوطنية، التي نستخدمها حاليا في تعزيز التعاملات مع أعضاء "بريكس"، من أجل خلق فرص لإيران للاندماج في النظام".
وأشار فرزين إلى أن "الصين وروسيا، تتقدمان بالفعل في هذا الاتجاه، ونحن نهدف إلى تسوية المعاملات باستخدام عملات "بريكس"، كما ذكر المحافظ أن منصة التسوية عبر الحدود مازالت في مراحلها المبكرة حاليا، والتي يمكن أن تسهّل التبادلات المالية الدولية بشكل أكبر.
روبل روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
انتهاء المرحلة الأولى من دمج نظامي الدفع الروسي "مير" والإيراني "شتاب"
11 نوفمبر, 14:05 GMT
وفيما يتعلق بالاتصال الإقليمي، قدّم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، تفاصيل الجهود المبذولة لربط شبكة الدفع الإيرانية "شتاب" بنظام "مير" الروسي.
وقال: "في الآونة الأخيرة، تم ربط نظام "شتاب" بنظام "مير" الروسي، والعديد من البنوك تعمل الآن على النظام".
وبينما لا يزال طرح النظام في مراحله الأولية، فقد أعرب فرزين، عن تفاؤله بشأن توسع "شتاب" التدريجي، موضحا أن الخطط المستقبلية تشمل تمكين السياح الروس من استخدام أنظمة نقاط البيع الإيرانية، خلال موسم الشتاء الحالي، والسماح للسائحين الإيرانيين بالوصول إلى خدمات نقاط البيع الروسية، بحلول أوائل العام المقبل 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:53 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала