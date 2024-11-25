https://sarabic.ae/20241125/إيران-تخلصنا-من-نظام-سويفت-ونستخدم-حاليا-العملات-الوطنية-في-تسوية-التعاملات-مع-دولبريكس-1095152090.html

إيران: تخلصنا من نظام "سويفت" ونستخدم حاليا العملات الوطنية في تسوية التعاملات مع دول"بريكس"

إيران: تخلصنا من نظام "سويفت" ونستخدم حاليا العملات الوطنية في تسوية التعاملات مع دول"بريكس"

سبوتنيك عربي

أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين، أنه يعتزم إطلاق عملته الرقمية "الريال الرقمي"، في المستقبل القريب، كجزء من جهد أكبر لتحديث النظام المصرفي في البلاد... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T08:50+0000

2024-11-25T08:50+0000

2024-11-25T08:50+0000

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وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، عن الخطط المقبلة لإطلاق "الريال الرقمي"، خلال المؤتمر السنوي الـ11 حول الأنظمة المصرفية والدفع الحديثة.وفي كلمته له خلال الحدث، وصف فرزين المؤتمر بأنه "فرصة لمراجعة السياسات وتحديد المسار المستقبلي للنظام المصرفي".وأبرز فرزين نقاط القوة والتحديات التي يواجهها النظام المصرفي الإيراني، مؤكدًا على بنيته التحتية الرقمية القوية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد على قرب تشغيل "الريال الرقمي"، مشددًا على التزام البنك المركزي بتطوير الممارسات المصرفية الحديثة.وفي معرض حديثه عن التفاعلات المصرفية الدولية، أقر محافظ البنك المركزي الإيراني، بالتحديات التي تفرضها العقوبات، لكنه أشار إلى التقدم في الحلول البديلة.وقال إن "العقوبات لا تزال تشكل عقبة كبيرة، لكننا قطعنا خطوات ملحوظة في السنوات الأخيرة"، مستشهدا بتنفيذ نظام "أسيومر"، الذي تم تصميمه للتعاون المالي الآسيوي كبديل لنظام "سويفت"، ما يتيح المعاملات مع دول مثل الهند وباكستان.وتابع: "لقد استبدلنا "سويفت" بهذه المنصة، وعززنا علاقاتنا مع مجموعة "بريكس"، التي تشكّل التجارة العالمية، بخطة استراتيجية حتى عام 2025"، مضيفا أن "الخطة تركز على توسيع استخدام إيران للعملات الوطنية، التي نستخدمها حاليا في تعزيز التعاملات مع أعضاء "بريكس"، من أجل خلق فرص لإيران للاندماج في النظام".وأشار فرزين إلى أن "الصين وروسيا، تتقدمان بالفعل في هذا الاتجاه، ونحن نهدف إلى تسوية المعاملات باستخدام عملات "بريكس"، كما ذكر المحافظ أن منصة التسوية عبر الحدود مازالت في مراحلها المبكرة حاليا، والتي يمكن أن تسهّل التبادلات المالية الدولية بشكل أكبر.وفيما يتعلق بالاتصال الإقليمي، قدّم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، تفاصيل الجهود المبذولة لربط شبكة الدفع الإيرانية "شتاب" بنظام "مير" الروسي.وقال: "في الآونة الأخيرة، تم ربط نظام "شتاب" بنظام "مير" الروسي، والعديد من البنوك تعمل الآن على النظام".وبينما لا يزال طرح النظام في مراحله الأولية، فقد أعرب فرزين، عن تفاؤله بشأن توسع "شتاب" التدريجي، موضحا أن الخطط المستقبلية تشمل تمكين السياح الروس من استخدام أنظمة نقاط البيع الإيرانية، خلال موسم الشتاء الحالي، والسماح للسائحين الإيرانيين بالوصول إلى خدمات نقاط البيع الروسية، بحلول أوائل العام المقبل 2025.

https://sarabic.ae/20241121/إيران-تطلب-الانضمام-إلى-بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-1095062409.html

https://sarabic.ae/20241111/انتهاء-المرحلة-الأولى-من-دمج-نظامي-الدفع-الروسي-مير-والإيراني-شتاب-1094688862.html

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اقتصاد, إيران, أخبار إيران, روسيا, مجموعة بريكس