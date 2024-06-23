إيران تزيح الستار عن "الريال الرقمي"
© AFP 2023 / ATTA KENAREالبنك المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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كشف البنك المركزي الإيراني، اليوم الأحد، النقاب عن "الريال الرقمي"، وهي أموال تشبه الأوراق النقدية، وبمثابة التزام من البنك المركزي بشكل إلكتروني.
وأطلق العمل بـ"الريال الرقمي"، في حفل حضره محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وبعض كبار المديرين التنفيذيين للبنوك في البلاد.
ويشبه "الريال الرقمي" العملة الورقة النقدية، التي يصدرها البنك المركزي الإيراني، لكن في شكل إلكتروني، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
رئیس کل بانک مرکزی:— ایبِنا(رسانه بانک مرکزی) (@ibenanews) June 23, 2024
ایران در حوزه بانکداری الکترونیک جزو بهترینها در دنیاست
ریال دیجیتال همان اسکناس اما به صورت دیجیتال است
ریال دیجیتال، کارایی نظارت در حوزه پرداخت را افزایش میدهد
اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوکهای CBDC به کماثرکردن تحریم کمک میکند pic.twitter.com/ULuWQCu8FR
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي الإيراني، إنه يخطط لإدخال عملة رقمية، من أجل تسهيل عمليات الشراء لعملاء الشبكة المصرفية في البلاد.
ووفقا للبنك المركزي الإيراني، فقد تم إعداد نسخة تجريبية من عملته الرقمية، ليتم طرحها في جزيرة كيش جنوب إيران، وذلك بعد سنوات عدة من العمل والدراسات حول تطبيقها.
💠 آغاز استفاده از #ریال_دیجیتال/ سامانههای نظارت هوشمند بانکی، #بازار_ارز_توافقی و سلف ارزی بهزودی راه اندازی میشود/ عملیاتی شدن #ریال_آفشور با روسیه؛ در آینده نزدیک— Mostafa Ghamari Vafa (@GhamariVafa) June 23, 2024
🔷رئیسکل #بانک_مرکزی در آیین رونمایی از ریال دیجیتال با اشاره به کستردگی خدمات بانکداری الکترونیک در کشور… pic.twitter.com/pPLF7ZSzqi
وسوف يساهم بنكا "ملت" و"تجارت" الإيرانيان في المشروع التجريبي في جزيرة كيش، والذي من المقرر إطلاقه، في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأوضح البنك المركزي الإيراني أنه سيتم استخدام الريال الرقمي في معاملات التجزئة، بما في ذلك شراء السلع والخدمات.
ومع إجراءات البنك المركزي الإيراني، وتطوير المرحلة التجريبية لخدمة "الريال الرقمي" الجديدة والتشغيلية في جزيرة كيش، فإنه ابتداء من الشهر المقبل، سيصبح بإمكان عملاء الشبكة المصرفية الدفع بسهولة دون استخدام النقود الورقية أو البطاقات المصرفية، من خلال محفظة الريال الرقمية، وفقط عن طريق مسح "الباركود" الذي ينتجه البرنامج المقدم، وإجراء عمليات الشراء بطرق جديدة أو تحويل الأموال إلى محافظ العملاء الآخرين.
وأشار نائب رئيس التقنيات الجديدة بالبنك المركزي الإيراني، إلى أن "93.5% من الإيرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما يمكنهم الوصول إلى الخدمات المصرفية والخدمات المصرفية الإلكترونية، وان كل إيراني يجري 5 معاملات مصرفية في المتوسط يوميا".
وبدأت إيران العمل على برنامج العملة الرقمية الخاص بها في عام 2021، بعد دراسات أولية والحصول على موافقة من المجلس الأعلى للمال والائتمان في البلاد.
وشدد البنك المركزي الإيراني، على أن إطلاق الريال الرقمي، يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي الإيراني، وتعزيز مرونة البنية التحتية للدفع.